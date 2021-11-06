Встреча 11-го тура АПЛ между «Брайтоном» и «Ньюкаслом» состоится 6 ноября. Матч пройдет на арене «Эмерикан Экспресс Комьюнити» в Брайтоне и начнется в 20:30 мск. «Брайтон» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брайтон»

«Брайтон» после 10 туров находится на восьмой строчке. В активе гостей сейчас 16 очков.

И это, безусловно, очень успешный старт сезона для команды Грэма Поттера, несмотря на то, что в позапрошлом туре она уступила на своем поле «Манчестер Сити» (1:4).

На данный момент можно сказать, что «Брайтону» не грозит борьба за выживание. «Чайки» на четыре очка отстают от зоны Лиги чемпионов.

Все прогнозы на АПЛ

Коллектив не знает побед шесть поединков кряду во всех турнирах четырех ничьих и двух поражениях.

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» провалил старт чемпионата. После 10 туров команда находится на 19-м месте, имея в своем активе лишь четыре очка.

Но сейчас в клубе мало об этом думают. Недавно он перешел во владение консорциума из Саудовской Аравии. В планах новых хозяев уже через несколько лет выйти на один уровень с грандами АПЛ.

«Сороки» до сих пор не одержали ни одной победы. Пока что команда может похвастаться разве что ничьими с «Саутгемптоном», «Лидсом», «Уотфордом» и «Кристал Пэлас».

Перед позапрошлым поединком новые собственники «Сорок» отправили в отставку главного тренера Стива Брюса, которого может заменить экс-рулевой «Борнмута» Эдди Хау.

Наши прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,61.

Успех гостей оценивается в 5,80, тогда как ничья — в 3,90.

Наши прогноз и ставка — «Брайтон» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,00.