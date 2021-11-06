БАТЭ
БАТЭ уже третий сезон подряд остался без чемпионского титула. С такими темпами можно и звание гранда местного значения потерять…
Теперь у борисовского клуба менее веселые реалии. В матче с минчанами команда как раз будет бороться за 2 место в чемпионате.
В минувшем туре БАТЭ выиграл. Причем победа над «Неманом» (0:2) стала крайне важной в плане борьбы за серебро.
Против минских динамовцев команда традиционно играет успешно. Из пяти последних очных встреч БАТЭ выиграл в трех при одном поражении.
«Динамо» Минск
Минчане под руководством Артема Челядинского пребывают на подъеме, но многое было потеряно еще весной. Но и борьба за 2 место для команды — уже неплохой результат.
Причем «Динамо» Минск отстает от БАТЭ на один пункт. В общем, в этой встрече гостям нужно обязательно выигрывать, но даже ничья не станет приговором в серебряной гонке.
В предыдущем своем матче «Динамо» Минск добыл три очка. Дома минчане должны были принимать «Спутник», но в виду давнего снятия соперника с чемпионата получили три очка без игры.
Нет сомнений, что в этом матче «Динамо» Минск настроен на добычу очков. Разумеется, команда Челядинского уже приучила своих болельщиков к победам, но хватит ли этого для положительного исхода этой встречи, тот еще вопрос.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на БАТЭ за 2.68, на ничью за 3.38, а на «Динамо» Минск — за 3.00.
Гости будут полагаться на контратаки, однако имеют негативный опыт матчей с БАТЭ.
В битве за второе место предпочтительнее смотрятся хозяева, которые и добудут нужный для себя результат. Наши прогноз и ставка — Победа БАТЭ с коэффициентом 2.68.