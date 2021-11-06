БАТЭ сыграет на своем поле с «Динамо» Минск в рамках 28-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 6 ноября, начало — в 15:00 мск. БАТЭ — «Динамо» Минск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

БАТЭ

БАТЭ уже третий сезон подряд остался без чемпионского титула. С такими темпами можно и звание гранда местного значения потерять…

Теперь у борисовского клуба менее веселые реалии. В матче с минчанами команда как раз будет бороться за 2 место в чемпионате.

В минувшем туре БАТЭ выиграл. Причем победа над «Неманом» (0:2) стала крайне важной в плане борьбы за серебро.

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Против минских динамовцев команда традиционно играет успешно. Из пяти последних очных встреч БАТЭ выиграл в трех при одном поражении.

«Динамо» Минск

Минчане под руководством Артема Челядинского пребывают на подъеме, но многое было потеряно еще весной. Но и борьба за 2 место для команды — уже неплохой результат.

Причем «Динамо» Минск отстает от БАТЭ на один пункт. В общем, в этой встрече гостям нужно обязательно выигрывать, но даже ничья не станет приговором в серебряной гонке.

В предыдущем своем матче «Динамо» Минск добыл три очка. Дома минчане должны были принимать «Спутник», но в виду давнего снятия соперника с чемпионата получили три очка без игры.

Нет сомнений, что в этом матче «Динамо» Минск настроен на добычу очков. Разумеется, команда Челядинского уже приучила своих болельщиков к победам, но хватит ли этого для положительного исхода этой встречи, тот еще вопрос.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на БАТЭ за 2.68, на ничью за 3.38, а на «Динамо» Минск — за 3.00.

Борисовцы не намерены отпускать вторую строчку , и в родных стенах будут играть с позиции силы.

Гости будут полагаться на контратаки, однако имеют негативный опыт матчей с БАТЭ.

В битве за второе место предпочтительнее смотрятся хозяева, которые и добудут нужный для себя результат. Наши прогноз и ставка — Победа БАТЭ с коэффициентом 2.68.