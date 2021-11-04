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    Сможет ли «Тоттенхэм» выиграть в первом матче при Конте?

    «Тоттенхэм» — «Витесс». Прогноз (к. 2.00) и ставки на Лигу конференций 4 ноября 2021 года

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    Харри Кейн
    «Тоттенхэм» сыграет на своем поле против «Витесса» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги конференций. Матч пройдет 4 ноября в Лондоне, начало — в 23:00 мск. «Тоттенхэм» — «Витесс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа G 04 Ноября 2021 года
    Тоттенхэм
  • Лондон
    •  Тоттенхэм 23:00 Витесс Витесс
  • Лига конференций. Группа G
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    Коэффициенты на матч
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    «Тоттенхэм»

    В жизни «Тоттенхэма» с момента предыдущей встречи с «Витессом» произошли серьезные изменения. Во вторник команду из Лондона возглавил Антонио Конте.

    На столь важный и очень недешевый шаг руководство клуба решилось после провальной игры с «Манчестер Юнайтед». «Шпоры» потерпели неприятное поражение со счетом 0:3.

    Хотя ужасных матчей хватало и без этого. Можно вспомнить и гостевое поражение от «Витесса», и проигрыш «Вест Хэму».

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    • Ну а самым главным поводом для отставки Нуну Эшпириту Санту стал футбол, который демонстрировал «Тоттенхэм» под руководством португальца. С такой игрой серьезные проблемы могли возникнуть даже в Лиге конференций. К слову, все к этому и шло.

    После трех туров «Тоттенхэм» занимает третье место в своей группе, находясь позади «Витесса» и «Ренна».

    «Витесс»

    «Витесс» тем временем находится на втором месте, опережая «Тоттенхэм» на два очка.

    Две недели назад клуб из Нидерландов идеально воспользовался ротацией состава и проблемами «Тоттенхэма». «Витесс» одержал сенсационную победу со счетом 1:0.

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    В первом туре «Витесс» выиграл в гостях у словенской «Муры» со счетом 2:0. А потом было домашнее поражение от французского «Ренна» (1:2).

    «Витесс» выиграл пять предыдущих матчей в гостях.

    Прогноз и ставка

    На «Тоттенхэм» в этом матче можно поставить за 1.32, ничью букмекеры предлагают за 5.20, а победу «Витесса» — за 9.20.

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    Если бы «Тоттенхэм» продолжать играть под руководство Нуну, сейчас можно было бы смело рассуждать о шансах «Витесса» набрать очки даже в Лондоне. Но сейчас это практически нереально.

    Назначение Конте на должность главного тренера должно стать серьезным мотивирующим фактором для футболистов «Тоттенхэма».

    Ставка — победа «Тоттенхэма» с форой (-1,5) за 2.00.

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    «Тоттенхэм» — «Витесс»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 04.11.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Тоттенхэм» выиграть в первом матче при Конте?
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