«Тоттенхэм» сыграет на своем поле против «Витесса» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги конференций. Матч пройдет 4 ноября в Лондоне, начало — в 23:00 мск. «Тоттенхэм» — «Витесс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тоттенхэм»

В жизни «Тоттенхэма» с момента предыдущей встречи с «Витессом» произошли серьезные изменения. Во вторник команду из Лондона возглавил Антонио Конте.

На столь важный и очень недешевый шаг руководство клуба решилось после провальной игры с «Манчестер Юнайтед». «Шпоры» потерпели неприятное поражение со счетом 0:3.

Хотя ужасных матчей хватало и без этого. Можно вспомнить и гостевое поражение от «Витесса», и проигрыш «Вест Хэму».

Ну а самым главным поводом для отставки Нуну Эшпириту Санту стал футбол, который демонстрировал «Тоттенхэм» под руководством португальца. С такой игрой серьезные проблемы могли возникнуть даже в Лиге конференций. К слову, все к этому и шло.

После трех туров «Тоттенхэм» занимает третье место в своей группе, находясь позади «Витесса» и «Ренна».

«Витесс»

«Витесс» тем временем находится на втором месте, опережая «Тоттенхэм» на два очка.

Две недели назад клуб из Нидерландов идеально воспользовался ротацией состава и проблемами «Тоттенхэма». «Витесс» одержал сенсационную победу со счетом 1:0.

Все прогнозы на Лигу конференций

В первом туре «Витесс» выиграл в гостях у словенской «Муры» со счетом 2:0. А потом было домашнее поражение от французского «Ренна» (1:2).

«Витесс» выиграл пять предыдущих матчей в гостях.

Прогноз и ставка

На «Тоттенхэм» в этом матче можно поставить за 1.32, ничью букмекеры предлагают за 5.20, а победу «Витесса» — за 9.20.

Если бы «Тоттенхэм» продолжать играть под руководство Нуну, сейчас можно было бы смело рассуждать о шансах «Витесса» набрать очки даже в Лондоне. Но сейчас это практически нереально.

Назначение Конте на должность главного тренера должно стать серьезным мотивирующим фактором для футболистов «Тоттенхэма».

Ставка — победа «Тоттенхэма» с форой (-1,5) за 2.00.