4 ноября в очередном матче регулярного чемпионата МЛС «Остин» на своем поле примет «Спортинг Канзас-Сити». Встреча начнется в 04:00 по мск. «Остин» — «Спортинг Канзас-Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Остин»

Дебютант неудачно проводит свой первый сезон в МЛС, находясь в данный момент на последнем месте в Западной конференции, не имея уже шансов на плей-офф.

За 32 проведенные встречи «Остин» смог добиться всего лишь восьми викторий, а в 20 случаях он уходил с поля поверженным и четыре поединка завершил вничью.

В отрезке последних четырех игр первенства «зелено-черные» добыли одну победу, обыграв дома «Хьюстон Динамо» 2:1, а также три матча проиграли. Одно из фиаско было накануне в гостях от «Далласа» 1:2.

Все прогнозы на футбол

К слову, «Остин» не играет вничью на протяжении последних 21 игр. Дома же коллектив шесть раз выиграл при восьми поражениях и двух ничьих.

«Спортинг Канзас-Сити»

«Спортинг Канзас-Сити» ведет борьбу с «Сиэтлом» за первую строку в Западной конференции. Сейчас он второй, но лидеру уступает лишь балл при игре в запасе.

У «волшебников» в текущей регулярки 17 выигрышных результатов, семь ничьих и восемь поражений. При этом они самые результативные в своей конференции — 57 мячей.

В минувшем туре канзасцы на выезде уступили «Миннесоте» со счетом 1:2, а перед этим они выиграл две игры — у «Сиэтла» 2:1 в гостях и у «ЛА Гэлакси» 2:0 на своем поле.

Сейчас у коллектива 10-матчевая безничейная серия. В гостях же он восемь раз выиграл, шесть раз проиграл и два раза сыграл вничью.

В этом первенстве «Канзас-Сити» в поединках с «Остином» набрал четыре очка, выиграв 2:1 и сыграв вничью 1:1 на своей территории.

Прогноз и ставка на «Остин» — «Спортинг Канзас-Сити»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Спортинг Канзас-Сити» предлагают — 2.29.

На викторию «Остина» дают — 2.91, ничья оценена — в 3.74.

Прогнозируем, что «Спортинг», стремящийся занять первое место по итогам регулярки, обыграет немотивированного соперника даже на его арене.