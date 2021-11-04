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    «Волшебники» станут первыми на Западе

    «Остин» — «Спортинг Канзас-Сити». Прогноз, ставка (к. 2.29) на футбол, МЛС, 4 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Остин» — «Спортинг Канзас-Сити»
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    «Спортинг Канзас-Сити»
    4 ноября в очередном матче регулярного чемпионата МЛС «Остин» на своем поле примет «Спортинг Канзас-Сити». Встреча начнется в 04:00 по мск. «Остин» — «Спортинг Канзас-Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Остин»

    Дебютант неудачно проводит свой первый сезон в МЛС, находясь в данный момент на последнем месте в Западной конференции, не имея уже шансов на плей-офф.

    За 32 проведенные встречи «Остин» смог добиться всего лишь восьми викторий, а в 20 случаях он уходил с поля поверженным и четыре поединка завершил вничью.

    В отрезке последних четырех игр первенства «зелено-черные» добыли одну победу, обыграв дома «Хьюстон Динамо» 2:1, а также три матча проиграли. Одно из фиаско было накануне в гостях от «Далласа» 1:2.

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    К слову, «Остин» не играет вничью на протяжении последних 21 игр. Дома же коллектив шесть раз выиграл при восьми поражениях и двух ничьих.

    «Спортинг Канзас-Сити»

    «Спортинг Канзас-Сити» ведет борьбу с «Сиэтлом» за первую строку в Западной конференции. Сейчас он второй, но лидеру уступает лишь балл при игре в запасе.

    У «волшебников» в текущей регулярки 17 выигрышных результатов, семь ничьих и восемь поражений. При этом они самые результативные в своей конференции — 57 мячей.

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    • В минувшем туре канзасцы на выезде уступили «Миннесоте» со счетом 1:2, а перед этим они выиграл две игры — у «Сиэтла» 2:1 в гостях и у «ЛА Гэлакси» 2:0 на своем поле.

    Сейчас у коллектива 10-матчевая безничейная серия. В гостях же он восемь раз выиграл, шесть раз проиграл и два раза сыграл вничью.

    В этом первенстве «Канзас-Сити» в поединках с «Остином» набрал четыре очка, выиграв 2:1 и сыграв вничью 1:1 на своей территории.

    Прогноз и ставка на «Остин» — «Спортинг Канзас-Сити»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Спортинг Канзас-Сити» предлагают — 2.29.

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    На викторию «Остина» дают — 2.91, ничья оценена — в 3.74.

    Прогнозируем, что «Спортинг», стремящийся занять первое место по итогам регулярки, обыграет немотивированного соперника даже на его арене.

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    «Остин» — «Спортинг Канзас-Сити»: прогноз, ставка (2.29), статистика, коэффициенты матча 04.11.2021. Прогнозы на футбол. «Волшебники» станут первыми на Западе
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