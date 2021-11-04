«Остин»
Дебютант неудачно проводит свой первый сезон в МЛС, находясь в данный момент на последнем месте в Западной конференции, не имея уже шансов на плей-офф.
За 32 проведенные встречи «Остин» смог добиться всего лишь восьми викторий, а в 20 случаях он уходил с поля поверженным и четыре поединка завершил вничью.
В отрезке последних четырех игр первенства «зелено-черные» добыли одну победу, обыграв дома «Хьюстон Динамо» 2:1, а также три матча проиграли. Одно из фиаско было накануне в гостях от «Далласа» 1:2.
К слову, «Остин» не играет вничью на протяжении последних 21 игр. Дома же коллектив шесть раз выиграл при восьми поражениях и двух ничьих.
«Спортинг Канзас-Сити»
«Спортинг Канзас-Сити» ведет борьбу с «Сиэтлом» за первую строку в Западной конференции. Сейчас он второй, но лидеру уступает лишь балл при игре в запасе.
У «волшебников» в текущей регулярки 17 выигрышных результатов, семь ничьих и восемь поражений. При этом они самые результативные в своей конференции — 57 мячей.
В минувшем туре канзасцы на выезде уступили «Миннесоте» со счетом 1:2, а перед этим они выиграл две игры — у «Сиэтла» 2:1 в гостях и у «ЛА Гэлакси» 2:0 на своем поле.
Сейчас у коллектива 10-матчевая безничейная серия. В гостях же он восемь раз выиграл, шесть раз проиграл и два раза сыграл вничью.
В этом первенстве «Канзас-Сити» в поединках с «Остином» набрал четыре очка, выиграв 2:1 и сыграв вничью 1:1 на своей территории.
Прогноз и ставка на «Остин» — «Спортинг Канзас-Сити»
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Спортинг Канзас-Сити» предлагают — 2.29.
На викторию «Остина» дают — 2.91, ничья оценена — в 3.74.
Прогнозируем, что «Спортинг», стремящийся занять первое место по итогам регулярки, обыграет немотивированного соперника даже на его арене.