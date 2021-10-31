«Брест»
«Брест» после 11-ти сыгранных матчей занимает 18-е место в турнирной таблице Лиги 1.
«Брест» до сих пор не одержал ни одной победы, но при этом уже шесть раз сыграл вничью.
В предыдущем туре команда Мишеля Тер-Закаряна набрала одно очко в гостевом матче против «Лилля» (1:1).
«Монако»
«Монако» тем временем находится на восьмом месте. В активе гостей на данный момент 17 очков. Отставание от возглавляющего таблицу «Пари Сен-Жермен» составляет уже 11 очков.
При этом в шести предыдущих турах «Монако» потерпел только одно поражение и одержал четыре победы. В середине октября команда Нико Ковача уступила на поле «Лиона».
На прошлой неделе «Монако» выиграл на своем поле у «Монпелье» со счетом 3:1.
Интересно, что в пяти последних матчах в рамках чемпионата клуб с Лазурного берега забил 12 мячей.
«Монако» пропускал как минимум один мяч в каждом гостевом матче текущего сезона.
Прогноз и ставка
На «Брест» в этом матче можно поставить за 4.45, ничью букмекеры предлагают за 3.92, а победу «Монако» — за 1.79.
Дома «Брест» точно может создать сопернику проблемы. Тем более в гостях «Монако» играет не так убедительно, как дома.
Ставка — обе команды забьют за 1.77.
Ну и учитывая любовь «Бреста» к точному счету 1:1, можно поставить на это событие за 6.80.