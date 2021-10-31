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    Сможет ли «Монако» выиграть на поле «Бреста»?

    «Брест» — «Монако». Прогноз (к. 1.77) и ставки на чемпионат Франции 31 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Брест» — «Монако»
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    В шести предыдущих турах «Монако» потерпел только одно поражение
    «Монако» сыграет на выезде с «Брестом» в рамках 12-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 31 октября, начало — в 18:00 мск. «Брест» — «Монако»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 31 Октября 2021 года
    Брест
  • Франция. Лига 1
    •  Брест 19:00 Монако Монако
  • Монако
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.40
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 1.77
  • Ставка!
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    «Брест»

    «Брест» после 11-ти сыгранных матчей занимает 18-е место в турнирной таблице Лиги 1.

    «Брест» до сих пор не одержал ни одной победы, но при этом уже шесть раз сыграл вничью.

    В предыдущем туре команда Мишеля Тер-Закаряна набрала одно очко в гостевом матче против «Лилля» (1:1).

    Удивительный факт: все шесть ничейных матчей «Браста» завершились со счетом 1:1.

    «Монако»

    «Монако» тем временем находится на восьмом месте. В активе гостей на данный момент 17 очков. Отставание от возглавляющего таблицу «Пари Сен-Жермен» составляет уже 11 очков.

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    • При этом в шести предыдущих турах «Монако» потерпел только одно поражение и одержал четыре победы. В середине октября команда Нико Ковача уступила на поле «Лиона».

    На прошлой неделе «Монако» выиграл на своем поле у «Монпелье» со счетом 3:1.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Интересно, что в пяти последних матчах в рамках чемпионата клуб с Лазурного берега забил 12 мячей.

    «Монако» пропускал как минимум один мяч в каждом гостевом матче текущего сезона.

    Прогноз и ставка

    На «Брест» в этом матче можно поставить за 4.45, ничью букмекеры предлагают за 3.92, а победу «Монако» — за 1.79.

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    Дома «Брест» точно может создать сопернику проблемы. Тем более в гостях «Монако» играет не так убедительно, как дома.

    Ставка — обе команды забьют за 1.77.

    Ну и учитывая любовь «Бреста» к точному счету 1:1, можно поставить на это событие за 6.80.

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    «Брест» — «Монако»: прогноз, ставка (1.77), статистика, коэффициенты матча 31.10.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Монако» выиграть на поле «Бреста»?
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