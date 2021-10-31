«Монако» сыграет на выезде с «Брестом» в рамках 12-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 31 октября, начало — в 18:00 мск. «Брест» — «Монако»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брест»

«Брест» после 11-ти сыгранных матчей занимает 18-е место в турнирной таблице Лиги 1.

«Брест» до сих пор не одержал ни одной победы, но при этом уже шесть раз сыграл вничью.

В предыдущем туре команда Мишеля Тер-Закаряна набрала одно очко в гостевом матче против «Лилля» (1:1).

Удивительный факт : все шесть ничейных матчей «Браста» завершились со счетом 1:1.

«Монако»

«Монако» тем временем находится на восьмом месте. В активе гостей на данный момент 17 очков. Отставание от возглавляющего таблицу «Пари Сен-Жермен» составляет уже 11 очков.

При этом в шести предыдущих турах «Монако» потерпел только одно поражение и одержал четыре победы. В середине октября команда Нико Ковача уступила на поле «Лиона».

На прошлой неделе «Монако» выиграл на своем поле у «Монпелье» со счетом 3:1.

Все прогнозы на Лигу 1

Интересно, что в пяти последних матчах в рамках чемпионата клуб с Лазурного берега забил 12 мячей.

«Монако» пропускал как минимум один мяч в каждом гостевом матче текущего сезона.

Прогноз и ставка

На «Брест» в этом матче можно поставить за 4.45, ничью букмекеры предлагают за 3.92, а победу «Монако» — за 1.79.

Дома «Брест» точно может создать сопернику проблемы. Тем более в гостях «Монако» играет не так убедительно, как дома.

Ставка — обе команды забьют за 1.77.

Ну и учитывая любовь «Бреста» к точному счету 1:1, можно поставить на это событие за 6.80.