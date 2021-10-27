ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Интер» — «Ювентус»«Интер» прервал победную серию «Юве». Судьбу Дерби Италии решил пенальти «Спартак» пропустил 7 головИсторический провал. «Зенит» деклассировал «Спартак» в Санкт-Петербурге Тони КроосПримера. «Реал» выиграл «Класико», «Атлетико» принимает «Реал Сосьедад»
  • 08:11
    • «Бруклин» нанес «Вашингтону» первое поражение, «Бостон» в овертайме одолел «Шарлотт»
  • 22:22
    • «Локомотив» дома победил «Сочи»
  • 23:53
    • «Сельта» всухую разгромила «Хетафе»
  • 17:34
    • Объявлен расширенный список сборной России на ноябрьские матчи
  • 17:13
    • Акинфеев, Дивеев, Фернандес и Заболотный не сыграют с липецким «Металлургом»
    Все новости спорта

    «Канониры» не оставят шансов «Велесу»?

    «Велес» — «Арсенал» Тула. Прогноз, ставка (к. 2.08) на футбол, Кубок России, 27 октября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на РПЛ Прогнозы на Велес Прогнозы на Арсенал Тула Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Велес» — «Арсенал» Тула
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Арсенал» Тула
    «Велес» сыграет на своем поле с «Арсеналом» Тула в рамках 3-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 27 октября, начало — в 18:30 мск. «Велес» — «Арсенал» Тула: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Кубок. Группа 3 27 Октября 2021 года
    Велес
  • Москва
    •  Велес 18:30 Арсенал Тула Арсенал Тула
  • Тула
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.30
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 1.78
  • Ставка!
    •

    «Велес»

    «Велес» обыграл в Кубке России брянское «Динамо» (0:3). Самое смешное, что даже этой крупной победы москвичам может не хватить для триумфа в своей группе.

    Нет сомнений, что «Велес» сейчас находится не в лучшем психологическом состоянии. Все-таки три поражения подряд накладывают свой отпечаток.

    В минувшем туре ФНЛ «Велес» бился аки лев в Калининграде. Вот только «Балтика» все-таки дожала «крылатых быков» (1:0).

    Все прогнозы на футбол

    Первый круг в ФНЛ эта команда завершила на 9 месте. Вылет москвичам не грозит, но и подъем в топ-4 также маловероятен.

    «Арсенал» Тула

    Тулякам приходится бороться за выживание в РПЛ. А кто им виноват, ведь оборона команды не выдерживает никакой критики — 24 пропущенных мяча в 12 матчах.

    «Арсенал» Тула в Брянске настрелял отличную разницу мячей. 1:6 — этот счет позволяет «канонирам» обойтись даже ничьей с «Велесом».

  • Исторический провал. «Зенит» деклассировал «Спартак» в Санкт-Петербурге
  • Петербургский «Зенит» одержал домашнюю победу со счетом 7:1 над московским «Спартаком» в матче 12-го тура РПЛ. Рассказываем, как это было
  • 24/10/2021

    • В минувшем туре РПЛ «Арсенал» Тула потерпел разгромное поражение. Выезд в Ростов оказался провальным — 4:0.

    Но даже при такой диспозиции туляки обязаны проходить дальше в Кубке страны. Иначе к Миодрагу Божовичу возникнут вполне серьезные вопросы.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Арсенал» Тула за 1.83, на ничью за 3.45, а на «Велес» — за 4.30.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Москвичи рассчитывают на недооценку себя со стороны представителя РПЛ.

    «Канониры» имеют в своем составе сильных атакующих исполнителей, способных сделать результат.

    Туляки выше соперника классом, и явно постараются это продемонстрировать. Наши прогноз и ставка — Фора «Арсенала» Тула -0.75 с коэффициентом 2.08.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.89
  • Прогноз на матч Краинович — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Маннарино — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Оренбург — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Норри — Фучович
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Циципас — Димитров
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Металлург Липецк — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Автомобилист — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Специя — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.48
  • Прогноз на матч Спартак — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Венеция — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Бабельсберг — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Мюнхен 1860 — Шальке
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Велес» — «Арсенал» Тула: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 27.10.2021. Прогнозы на футбол. «Канониры» не оставят шансов «Велесу»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры