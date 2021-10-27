«Велес» сыграет на своем поле с «Арсеналом» Тула в рамках 3-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 27 октября, начало — в 18:30 мск. «Велес» — «Арсенал» Тула: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Велес»

«Велес» обыграл в Кубке России брянское «Динамо» (0:3). Самое смешное, что даже этой крупной победы москвичам может не хватить для триумфа в своей группе.

Нет сомнений, что «Велес» сейчас находится не в лучшем психологическом состоянии. Все-таки три поражения подряд накладывают свой отпечаток.

В минувшем туре ФНЛ «Велес» бился аки лев в Калининграде. Вот только «Балтика» все-таки дожала «крылатых быков» (1:0).

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Первый круг в ФНЛ эта команда завершила на 9 месте. Вылет москвичам не грозит, но и подъем в топ-4 также маловероятен.

«Арсенал» Тула

Тулякам приходится бороться за выживание в РПЛ. А кто им виноват, ведь оборона команды не выдерживает никакой критики — 24 пропущенных мяча в 12 матчах.

«Арсенал» Тула в Брянске настрелял отличную разницу мячей. 1:6 — этот счет позволяет «канонирам» обойтись даже ничьей с «Велесом».

В минувшем туре РПЛ «Арсенал» Тула потерпел разгромное поражение. Выезд в Ростов оказался провальным — 4:0.

Но даже при такой диспозиции туляки обязаны проходить дальше в Кубке страны. Иначе к Миодрагу Божовичу возникнут вполне серьезные вопросы.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Арсенал» Тула за 1.83, на ничью за 3.45, а на «Велес» — за 4.30.

Москвичи рассчитывают на недооценку себя со стороны представителя РПЛ.

«Канониры» имеют в своем составе сильных атакующих исполнителей , способных сделать результат.

Туляки выше соперника классом, и явно постараются это продемонстрировать. Наши прогноз и ставка — Фора «Арсенала» Тула -0.75 с коэффициентом 2.08.