«Балтика» сыграет на своем поле с «Химками» в рамках 3-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 27 октября, начало — в 20:00 мск. «Балтика» — «Химки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Балтика»

«Балтика» под руководством Сергея Игнашевича выиграла три матча из четырех. Встряска балтийцам помогла, и калининградцы вполне способны побороться за зону стыков.

Все силы балтийцев сконцентрированы на чемпионате. Однако и Кубок не стоит забывать, к тому же в этой встрече хозяев устроит даже ничья.

В минувшем туре ФНЛ «Балтика» добыла минимальную викторию. Победа над «Велесом» получилась непростой.

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«Балтика» довольно удачно играет против «Химок». Например, два последних поединка завершились победами балтийцев.

«Химки»

Игоря Черевченко уже отправили в отставку. Теперь химкинцев, пусть и временно, к новым достижениям поведет и.о. Игорь Ющенко.

Химкинцы борются за выживание в РПЛ. А вот в Кубке страны еще есть шанс пройти в следующий раунд, для чего нужно непременно побеждать в Калининграде.

В минувшем туре чемпионата «Химки» были разгромлены. «Динамо» смотрелось на две головы сильнее (4:1), чем фактически подписало отставку Черевченко.

14 место в РПЛ на текущий момент — явно не то, на что рассчитывало клубное руководство подмосковского клуба. И вполне вероятно, что «Химки» сконцентрируют основные силы именно на чемпионате.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Химки» за 1.89, на ничью за 3.35, а на «Балтику» — за 4.10.

Балтийцам для прохода в следующий этап хватит даже ничьей .

Химкинцы озабочены сохранением прописки в элите, и вполне могут сыграть не основным составом.

Обе команды вряд ли сыграют в оптимальных составах, но наверняка получат и реализуют свои моменты. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.11.