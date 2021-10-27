«Балтика»
«Балтика» под руководством Сергея Игнашевича выиграла три матча из четырех. Встряска балтийцам помогла, и калининградцы вполне способны побороться за зону стыков.
Все силы балтийцев сконцентрированы на чемпионате. Однако и Кубок не стоит забывать, к тому же в этой встрече хозяев устроит даже ничья.
В минувшем туре ФНЛ «Балтика» добыла минимальную викторию. Победа над «Велесом» получилась непростой.
«Балтика» довольно удачно играет против «Химок». Например, два последних поединка завершились победами балтийцев.
«Химки»
Игоря Черевченко уже отправили в отставку. Теперь химкинцев, пусть и временно, к новым достижениям поведет и.о. Игорь Ющенко.
Химкинцы борются за выживание в РПЛ. А вот в Кубке страны еще есть шанс пройти в следующий раунд, для чего нужно непременно побеждать в Калининграде.
В минувшем туре чемпионата «Химки» были разгромлены. «Динамо» смотрелось на две головы сильнее (4:1), чем фактически подписало отставку Черевченко.
14 место в РПЛ на текущий момент — явно не то, на что рассчитывало клубное руководство подмосковского клуба. И вполне вероятно, что «Химки» сконцентрируют основные силы именно на чемпионате.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Химки» за 1.89, на ничью за 3.35, а на «Балтику» — за 4.10.
Балтийцам для прохода в следующий этап
Химкинцы озабочены сохранением прописки в элите, и вполне могут сыграть не основным составом.
Обе команды вряд ли сыграют в оптимальных составах, но наверняка получат и реализуют свои моменты. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.11.