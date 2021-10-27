ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Интер» — «Ювентус»«Интер» прервал победную серию «Юве». Судьбу Дерби Италии решил пенальти «Спартак» пропустил 7 головИсторический провал. «Зенит» деклассировал «Спартак» в Санкт-Петербурге Тони КроосПримера. «Реал» выиграл «Класико», «Атлетико» принимает «Реал Сосьедад»
  • 22:22
    • «Локомотив» дома победил «Сочи»
  • 23:53
    • «Сельта» всухую разгромила «Хетафе»
  • 17:34
    • Объявлен расширенный список сборной России на ноябрьские матчи
  • 17:13
    • Акинфеев, Дивеев, Фернандес и Заболотный не сыграют с липецким «Металлургом»
    Все новости спорта

    «Балтика» и «Химки» сообразят на двоих?

    «Балтика» — «Химки». Прогноз, ставка (к. 2.11) на футбол, Кубок России, 27 октября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на Кубок России Прогнозы на Балтику Прогнозы на Химки
    Прогноз и ставки на «Балтика» — «Химки»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Денис Глушаков
    «Балтика» сыграет на своем поле с «Химками» в рамках 3-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 27 октября, начало — в 20:00 мск. «Балтика» — «Химки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Балтика»

    «Балтика» под руководством Сергея Игнашевича выиграла три матча из четырех. Встряска балтийцам помогла, и калининградцы вполне способны побороться за зону стыков.

    Все силы балтийцев сконцентрированы на чемпионате. Однако и Кубок не стоит забывать, к тому же в этой встрече хозяев устроит даже ничья.

    В минувшем туре ФНЛ «Балтика» добыла минимальную викторию. Победа над «Велесом» получилась непростой.

    Все прогнозы на футбол

    «Балтика» довольно удачно играет против «Химок». Например, два последних поединка завершились победами балтийцев.

    «Химки»

    Игоря Черевченко уже отправили в отставку. Теперь химкинцев, пусть и временно, к новым достижениям поведет и.о. Игорь Ющенко.

    Химкинцы борются за выживание в РПЛ. А вот в Кубке страны еще есть шанс пройти в следующий раунд, для чего нужно непременно побеждать в Калининграде.

  • Исторический провал. «Зенит» деклассировал «Спартак» в Санкт-Петербурге
  • Петербургский «Зенит» одержал домашнюю победу со счетом 7:1 над московским «Спартаком» в матче 12-го тура РПЛ. Рассказываем, как это было
  • 24/10/2021

    • В минувшем туре чемпионата «Химки» были разгромлены. «Динамо» смотрелось на две головы сильнее (4:1), чем фактически подписало отставку Черевченко.

    14 место в РПЛ на текущий момент — явно не то, на что рассчитывало клубное руководство подмосковского клуба. И вполне вероятно, что «Химки» сконцентрируют основные силы именно на чемпионате.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Химки» за 1.89, на ничью за 3.35, а на «Балтику» — за 4.10.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Балтийцам для прохода в следующий этап хватит даже ничьей.

    Химкинцы озабочены сохранением прописки в элите, и вполне могут сыграть не основным составом.

    Обе команды вряд ли сыграют в оптимальных составах, но наверняка получат и реализуют свои моменты. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.11.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.85
  • Прогноз на матч Клипперс — Портленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Краинович — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Маннарино — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Оренбург — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Норри — Фучович
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Циципас — Димитров
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Металлург Липецк — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Автомобилист — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Специя — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.48
  • Прогноз на матч Спартак — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Венеция — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Бабельсберг — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Балтика» — «Химки»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 27.10.2021. Прогнозы на футбол. «Балтика» и «Химки» сообразят на двоих?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры