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    «Обручи» продолжат забивать?

    «Куинз Парк Рейнджерс» — «Сандерленд». Прогноз, ставка (к. 2.12) на футбол, Кубок английской лиги, 26 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Куинз Парк Рейнджерс» — «Сандерленд»
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    «Куинз Парк Рейнджерс»
    Во вторник, 26 октября, в Лондоне на стадионе «Киан Принс Фаундэйшн» в рамках 1/8 финала Кубка английской лиги «Куинз Парк Рейнджерс» сыграет против «Сандерленда». Начало — в 21:45 по мск. «Куинз Парк Рейнджерс» — «Сандерленд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Куинз Парк Рейнджерс»

    «Куинз Парк Рейнджерс» в данном розыгрыше Кубка лиги успел преодолеть уже три этапа. Причем два из них он прошел только по итогам послематчевых пенальти.

    Данную лотерею «обручи» выиграли у «Лейтон Ориент» и «Эвертона» на предыдущей стадии, между этими раундами они одолели «Оксфорд Юнайтед» 2:0 в домашней встрече.

    Что касается чемпионата страны, то лондонцы выступают в этом сезоне во втором английском дивизионе, где после 14 туров находятся вблизи зоны плей-офф повышения.

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    К данной игре КПР подходит после гостевого поражения от «Петерборо» 1:2 в рамках первенства страны, а перед этим он выиграл три из четырех проведенных поединков при одном фиаско.

    «Сандерленд»

    «Сандерленд» также преодолел три стадии данного кубкового соревнования, но все его соперники представляли низшие лиги Англии — «Порт Вэйл», «Блэкпул» и «Уиган».

    Данный же сезон «черные коты» проводят в Лиге 2 — третьем по рангу дивизионе. И там они находятся на текущий момент в топ-4, немного отставая от второй строки.

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    • На прошедших выходных коллектив уступил в рамках чемпионата на своем поле «Чарльтону» со счетом 0:1, тем самым прервав 4-матчевую победную серию с учетом всех турниров.

    Последний раз эти клубы между собой встречались в сезоне 2017/18. И тогда в рамках Чемпионшипа КПР в играх с «Сандерлендом» набрал четыре очка, победив 1:0 дома и сыграв вничью 1:1 на выезде.

    Прогноз и ставка на «Куинз Парк Рейнджерс» — «Сандерленд»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа КПР — 2.05, победа «Сандерленда» — 3.52, ничья — 3.92.

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    Проход: КПР — 1.55; «Сандерленда» — 2.60.

    «Обручи» длительный период не уходят с поля без забитого мяча, правда, и пропускают они часто. В общем, в данной игре также прогнозируем обмен забитыми мячами, и где хозяева не проиграть в основное время.

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    «Куинз Парк Рейнджерс» — «Сандерленд»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 26.10.2021. Прогнозы на футбол. «Обручи» продолжат забивать?
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