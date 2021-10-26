Во вторник, 26 октября, в Лондоне на стадионе «Киан Принс Фаундэйшн» в рамках 1/8 финала Кубка английской лиги «Куинз Парк Рейнджерс» сыграет против «Сандерленда». Начало — в 21:45 по мск. «Куинз Парк Рейнджерс» — «Сандерленд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Куинз Парк Рейнджерс»

«Куинз Парк Рейнджерс» в данном розыгрыше Кубка лиги успел преодолеть уже три этапа. Причем два из них он прошел только по итогам послематчевых пенальти.

Данную лотерею «обручи» выиграли у «Лейтон Ориент» и «Эвертона» на предыдущей стадии, между этими раундами они одолели «Оксфорд Юнайтед» 2:0 в домашней встрече.

Что касается чемпионата страны, то лондонцы выступают в этом сезоне во втором английском дивизионе, где после 14 туров находятся вблизи зоны плей-офф повышения.

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К данной игре КПР подходит после гостевого поражения от «Петерборо» 1:2 в рамках первенства страны, а перед этим он выиграл три из четырех проведенных поединков при одном фиаско.

«Сандерленд»

«Сандерленд» также преодолел три стадии данного кубкового соревнования, но все его соперники представляли низшие лиги Англии — «Порт Вэйл», «Блэкпул» и «Уиган».

Данный же сезон «черные коты» проводят в Лиге 2 — третьем по рангу дивизионе. И там они находятся на текущий момент в топ-4, немного отставая от второй строки.

На прошедших выходных коллектив уступил в рамках чемпионата на своем поле «Чарльтону» со счетом 0:1, тем самым прервав 4-матчевую победную серию с учетом всех турниров.

Последний раз эти клубы между собой встречались в сезоне 2017/18. И тогда в рамках Чемпионшипа КПР в играх с «Сандерлендом» набрал четыре очка, победив 1:0 дома и сыграв вничью 1:1 на выезде.

Прогноз и ставка на «Куинз Парк Рейнджерс» — «Сандерленд»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа КПР — 2.05, победа «Сандерленда» — 3.52, ничья — 3.92.

Проход: КПР — 1.55; «Сандерленда» — 2.60.

«Обручи» длительный период не уходят с поля без забитого мяча, правда, и пропускают они часто. В общем, в данной игре также прогнозируем обмен забитыми мячами, и где хозяева не проиграть в основное время.