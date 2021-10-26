«Оренбург»
«Оренбург» имеет прекрасный шанс пройти в следующий этап Кубка страны. Команда Марцела Лички сыграет с соперником, для которого приоритетом является чемпионат.
Причем в родных стенах оренбуржцы не боятся никого. Они и в ФНЛ лидируют вполне уверенно, опережая идущее следом «Торпедо» на три пункта.
В минувшем туре «Оренбург» сумел переиграть довольно крепкого соперника. Команда Лички дома не оставила шансов «СКА-Хабаровск» (2:0).
«Оренбург» довольно успешно играет против «Динамо». Шутка ли, но три последних очных встречи завершились для команды победами.
«Динамо»
Под руководством Сандро Шварца динамовцы демонстрируют прекрасный турнирный ход. «Динамо» находится в группе лидеров, что довольно непривычно.
Юные Арсен Захарян и Константин Тюкавин уже находятся на радарах у серьезных клубов. Причем есть вероятность, что в этом матче «Динамо» сыграет если не основой, то весьма приближенным к ней составом.
В минувшем туре РПЛ москвичи не оставили шансов «Химкам» (4:1). Прекрасная игра Захаряна и дубль Вячеслава Грулева стали слагаемыми того успеха.
Турнирная ситуация в Кубке такова, что динамовцам в Оренбурге хватит и ничьей. Ведь москвичи забили в ворота ставропольских одноклубников аж шесть безответных мячей.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» за 1.48, на ничью за 4.10, а на «Оренбург» — за 6.60.
Оренбуржцам нужно исключительно побеждать, так что
«Динамо» в любом сочетании должно брать свое в матче с представителем ФНЛ.
Игра динамовцев сейчас радует глаз, особенно это касается атаки. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.30.