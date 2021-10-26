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    «Оренбург» и «Динамо» огорчат друг друга?

    «Оренбург» — «Динамо». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, Кубок России, 26 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Оренбург» — «Динамо»
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    Клинтон Нжи
    «Оренбург» сыграет на своем поле с «Динамо» в рамках 3-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 26 октября, начало — в 15:00 мск. «Оренбург» — «Динамо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Оренбург»

    «Оренбург» имеет прекрасный шанс пройти в следующий этап Кубка страны. Команда Марцела Лички сыграет с соперником, для которого приоритетом является чемпионат.

    Причем в родных стенах оренбуржцы не боятся никого. Они и в ФНЛ лидируют вполне уверенно, опережая идущее следом «Торпедо» на три пункта.

    В минувшем туре «Оренбург» сумел переиграть довольно крепкого соперника. Команда Лички дома не оставила шансов «СКА-Хабаровск» (2:0).

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    «Оренбург» довольно успешно играет против «Динамо». Шутка ли, но три последних очных встречи завершились для команды победами.

    «Динамо»

    Под руководством Сандро Шварца динамовцы демонстрируют прекрасный турнирный ход. «Динамо» находится в группе лидеров, что довольно непривычно.

    Юные Арсен Захарян и Константин Тюкавин уже находятся на радарах у серьезных клубов. Причем есть вероятность, что в этом матче «Динамо» сыграет если не основой, то весьма приближенным к ней составом.

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    • В минувшем туре РПЛ москвичи не оставили шансов «Химкам» (4:1). Прекрасная игра Захаряна и дубль Вячеслава Грулева стали слагаемыми того успеха.

    Турнирная ситуация в Кубке такова, что динамовцам в Оренбурге хватит и ничьей. Ведь москвичи забили в ворота ставропольских одноклубников аж шесть безответных мячей.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» за 1.48, на ничью за 4.10, а на «Оренбург» — за 6.60.

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    Оренбуржцам нужно исключительно побеждать, так что стоит ожидать от хозяев смелых атакующих акций.

    «Динамо» в любом сочетании должно брать свое в матче с представителем ФНЛ.

    Игра динамовцев сейчас радует глаз, особенно это касается атаки. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.30.

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    «Оренбург» — «Динамо»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 26.10.2021. Прогнозы на футбол. «Оренбург» и «Динамо» огорчат друг друга?
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