В рамках 1/16 финала Кубка Германии «Бабельсберг» на своем поле сыграет с «РБ Лейпциг». Встреча состоится 26 октября и начнется в 19:30 по мск. «Бабельсберг» — «РБ Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бабельсберг»

«Бабельсберг» в текущем кубковом соревновании смог преодолеть один этап. В 1/32 финала он сенсационно смог выбить бундеслиговый «Гройтер Фюрт», обыграв его дома по пенальти.

В настоящий момент коллектив выступает в Региональной лиге «Северо-Восток», где после трети дистанции идет только на шестом месте, отставая от первой позиции на семь баллов.

За последние семь встреч с учетом всех турниров «Бабельсберг» проиграл только раз , четырежды победив и два раза сыграв вничью. Причем обе эти мировые были в последних играх.

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На выходных «03» провели поединок с другой командой из Лейпцига — «Локомотивом», сыграв 1:1.

«РБ Лейпциг»

«РБ Лейпциг» тоже прошел уже один эта в данном Кубке Германии, без труда переиграв в гостях «Зандхаузен» со счетом 4:0, представляющий вторую Бундеслигу.

За прошедшую неделю «быки» провели две игры. Сперва они в рамках группового этапа Лиги чемпионов в драматической игре уступили ПСЖ в Париже 2:3, что стало для них третьим подряд фиаско в данном турнире.

А на выходных клуб из Лейпцига разгромил в рамках чемпионата страны дома «Гройтер Фюрт» 4:1. Благодаря этой виктории он идет шестым в турнирной таблице, находясь на расстоянии двух баллов от зоны ЛЧ.

Напомним, что в прошлом розыгрыше Кубка Германии «РБ Лейпциг» добрался до финала соревнования, где разгромно проиграл дортмундской «Боруссии» — 1:4.

Между собой эти клубы встречались в далеком 2000/01 сезонах в рамках региональной лиги. И тогда «Бабельсберг» дома победил 3:1, а в Лейпциге команды расписали мировую 1:1.

Прогноз и ставка на «Бабельсберг» — «РБ Лейпциг»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «РБ Лейпциг» — 1.10, победа «Бабельсберга» — 23.00, ничья — 9.80.

Проход: «Бабельсберга» — 13.00; «РБ Лейпциг» — 1.03.

«Быки» по всем компонентам превосходят своего предстоящего противника, и должны выиграть легко и крупно.