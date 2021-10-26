«Бабельсберг»
«Бабельсберг» в текущем кубковом соревновании смог преодолеть один этап. В 1/32 финала он сенсационно смог выбить бундеслиговый «Гройтер Фюрт», обыграв его дома по пенальти.
В настоящий момент коллектив выступает в Региональной лиге «Северо-Восток», где после трети дистанции идет только на шестом месте, отставая от первой позиции на семь баллов.
За последние семь встреч с учетом всех турниров «Бабельсберг» проиграл только раз , четырежды победив и два раза сыграв вничью. Причем обе эти мировые были в последних играх.
На выходных «03» провели поединок с другой командой из Лейпцига — «Локомотивом», сыграв 1:1.
«РБ Лейпциг»
«РБ Лейпциг» тоже прошел уже один эта в данном Кубке Германии, без труда переиграв в гостях «Зандхаузен» со счетом 4:0, представляющий вторую Бундеслигу.
За прошедшую неделю «быки» провели две игры. Сперва они в рамках группового этапа Лиги чемпионов в драматической игре уступили ПСЖ в Париже 2:3, что стало для них третьим подряд фиаско в данном турнире.
А на выходных клуб из Лейпцига разгромил в рамках чемпионата страны дома «Гройтер Фюрт» 4:1. Благодаря этой виктории он идет шестым в турнирной таблице, находясь на расстоянии двух баллов от зоны ЛЧ.
Напомним, что в прошлом розыгрыше Кубка Германии «РБ Лейпциг» добрался до финала соревнования, где разгромно проиграл дортмундской «Боруссии» — 1:4.
Между собой эти клубы встречались в далеком 2000/01 сезонах в рамках региональной лиги. И тогда «Бабельсберг» дома победил 3:1, а в Лейпциге команды расписали мировую 1:1.
Прогноз и ставка на «Бабельсберг» — «РБ Лейпциг»
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «РБ Лейпциг» — 1.10, победа «Бабельсберга» — 23.00, ничья — 9.80.
Проход: «Бабельсберга» — 13.00; «РБ Лейпциг» — 1.03.
«Быки» по всем компонентам превосходят своего предстоящего противника, и должны выиграть легко и крупно.