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    Где «Карабах», там и голы?

    «Сабаил» — «Карабах». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, чемпионат Азербайджана, 25 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сабаил» — «Карабах»
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    Гурбан Гурбанов
    «Сабаил» сыграет на своем поле с «Карабахом» в рамках 8-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 25 октября, начало — в 18:00 мск. «Сабаил» — «Карабах»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сабаил»

    «Сабаил» борется за выживание. Правда, сейчас команда занимает предпоследнее 7 место, опережая идущий в зоне вылета «Сабах» на 5 пунктов.

    Вот только пропускает команда чаще всех в лиге. В 7 сыгранных матчах «Сабаил» пропустил уже 15 мячей в свои ворота.

    В минувшем туре «Сабаил» вновь остался без очковых приобретений. Дома команда уступила «Кешле» (1:2).

    Все прогнозы на футбол

    «Карабах» для «Сабаил» — крайне неприятный и неудобный оппонент. Из пяти последних поединков команда лишь дважды зацепилась за ничью.

    «Карабах»

    Команда Гурбана Гурбанова на этот чемпионат мотивирована максимально. Вернуть чемпионский титул — такая вот неказистая задача.

    В минувшем туре «Карабах» добыл очередную викторию. Лидер чемпионата удачно погостил в Баку у «Сабаха» (1:2).

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    • «Карабах» лишь на три пункта опережает своего главного конкурента «Нефтчи». Стало быть, раздаривать очки на ровном месте подопечным Гурбанова явно не с руки.

    При всем при этом, у агдамцев самая надежная в лиге оборона. «Карабах» пропустил лишь четырежды, но команда в чемпионате Азербайджана куда чаще атакует, чем обороняется.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Карабах» за 1.35, на ничью за 4.90, а на «Сабаил» — за 8.30.

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    У «Сабаила» сейчас сложный период в виде четырех коллизий к ряду.

    «Карабах» имеет приятную серию из четырех побед подряд.

    Команда Гурбанова покажет свою силу в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.75 с коэффициентом 2.05.

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    «Сабаил» — «Карабах»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 25.10.2021. Прогнозы на футбол. Где «Карабах», там и голы?
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