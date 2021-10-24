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    В Грозном забьют и те, и другие?

    «Ахмат» — «Урал». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, РПЛ, 24 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ахмат» — «Урал»
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    «Ахмат»
    «Ахмат» сыграет на своем поле с «Уралом» в рамках 12-го тура чемпионата России. Матч пройдет 24 октября, начало — в 16:30 мск. «Ахмат» — «Урал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 24 Октября 2021 года
    Ахмат
  • Грозный
    •  Ахмат 16:30 Урал Урал
  • Екатеринбург
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.70
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 5.20
  • Ставка!
    •

    «Ахмат»

    «Ахмат» вновь пока никак нем ожжет подняться в первую десятку. Слабенькая атака грозненцев (11 мячей) является одной из причин всех бед.

    На данный момент чеченцы занимают 11 место с 12 очками в активе. Лучшим бомбардирами команды в РПЛ на данный момент являются Мохамед Конате и Даниил Уткин (по 3 мяча).

    В минувшем туре «Ахмат» проиграл. Более того, неудача в матче с «Химками» (2:0) приблизила грозненцев к зоне стыков.

    Все прогнозы на РПЛ

    «Ахмат» сложно играет против «Урала». Из пяти последних очных встреч грозненцы победили лишь однажды, правда, столько же раз и уступили.

    «Урал»

    Эта команда вновь борется за выживание в элитном дивизионе. Между тем, «Урал» забивает реже всех в лиге — только 5 мячей в 11 матчах. Сущий кошмар!

    14 место на текущий момент — явно не то, на что рассчитывалось изначально. Причем столько же очков (9) у идущих в самом низу «Ростова» и «Уфы».

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    • Правда, минувший тур уральцы провели достойно. Дома команда дала бой ЦСКА, однако, все же, уступила в итоге (0:1).

    Из пяти мячей «Урала» в нынешнем чемпионате 2 в активе у Эрика Бикфалви. От румына зависит едва ли не весь креатив екатеринбуржцев.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Ахмат» за 1.75, на ничью за 3.60, а на «Урал» — за 5.00.

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    Грозненцы проиграли в двух последних поединках, так что на лицо — кризис жанра.

    «Урал» крайне нестабилен, к тому же испытывает трудности с реализацией.

    Гостям отступать некуда, и пора бы начать забивать. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.00.

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    «Ахмат» — «Урал»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 24.10.2021. Прогнозы на футбол. В Грозном забьют и те, и другие?
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