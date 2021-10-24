«Ахмат» сыграет на своем поле с «Уралом» в рамках 12-го тура чемпионата России. Матч пройдет 24 октября, начало — в 16:30 мск. «Ахмат» — «Урал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ахмат»

«Ахмат» вновь пока никак нем ожжет подняться в первую десятку. Слабенькая атака грозненцев (11 мячей) является одной из причин всех бед.

На данный момент чеченцы занимают 11 место с 12 очками в активе. Лучшим бомбардирами команды в РПЛ на данный момент являются Мохамед Конате и Даниил Уткин (по 3 мяча).

В минувшем туре «Ахмат» проиграл. Более того, неудача в матче с «Химками» (2:0) приблизила грозненцев к зоне стыков.

Все прогнозы на РПЛ

«Ахмат» сложно играет против «Урала». Из пяти последних очных встреч грозненцы победили лишь однажды, правда, столько же раз и уступили.

«Урал»

Эта команда вновь борется за выживание в элитном дивизионе. Между тем, «Урал» забивает реже всех в лиге — только 5 мячей в 11 матчах. Сущий кошмар!

14 место на текущий момент — явно не то, на что рассчитывалось изначально. Причем столько же очков (9) у идущих в самом низу «Ростова» и «Уфы».

Правда, минувший тур уральцы провели достойно. Дома команда дала бой ЦСКА, однако, все же, уступила в итоге (0:1).

Из пяти мячей «Урала» в нынешнем чемпионате 2 в активе у Эрика Бикфалви. От румына зависит едва ли не весь креатив екатеринбуржцев.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Ахмат» за 1.75, на ничью за 3.60, а на «Урал» — за 5.00.

Грозненцы проиграли в двух последних поединках , так что на лицо — кризис жанра.

«Урал» крайне нестабилен, к тому же испытывает трудности с реализацией.

Гостям отступать некуда, и пора бы начать забивать. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.00.