«Ахмат»
«Ахмат» вновь пока никак нем ожжет подняться в первую десятку. Слабенькая атака грозненцев (11 мячей) является одной из причин всех бед.
На данный момент чеченцы занимают 11 место с 12 очками в активе. Лучшим бомбардирами команды в РПЛ на данный момент являются Мохамед Конате и Даниил Уткин (по 3 мяча).
В минувшем туре «Ахмат» проиграл. Более того, неудача в матче с «Химками» (2:0) приблизила грозненцев к зоне стыков.
«Ахмат» сложно играет против «Урала». Из пяти последних очных встреч грозненцы победили лишь однажды, правда, столько же раз и уступили.
«Урал»
Эта команда вновь борется за выживание в элитном дивизионе. Между тем, «Урал» забивает реже всех в лиге — только 5 мячей в 11 матчах. Сущий кошмар!
14 место на текущий момент — явно не то, на что рассчитывалось изначально. Причем столько же очков (9) у идущих в самом низу «Ростова» и «Уфы».
Правда, минувший тур уральцы провели достойно. Дома команда дала бой ЦСКА, однако, все же, уступила в итоге (0:1).
Из пяти мячей «Урала» в нынешнем чемпионате 2 в активе у Эрика Бикфалви. От румына зависит едва ли не весь креатив екатеринбуржцев.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Ахмат» за 1.75, на ничью за 3.60, а на «Урал» — за 5.00.
«Урал» крайне нестабилен, к тому же испытывает трудности с реализацией.
Гостям отступать некуда, и пора бы начать забивать. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.00.