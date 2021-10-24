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    «Ренн» снова будет сильнее «Страсбурга»?

    «Ренн» — «Страсбург». Прогноз (к. 1.76) и ставки на футбол, Лига 1, 24 октября

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    Прогноз и ставки на «Ренн» — «Страсбург»
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    Гаэтан Лаборде
    24 октября на «Роазон Парк» «Ренн» примет «Страсбург» в матче 11 тура французской Лиги 1. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Ренн» — «Страсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 24 Октября 2021 года
    Ренн
  • Ренн
    •  Ренн 16:00 Страсбург Страсбург
  • Франция. Лига 1
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.75
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 4.60
  • Ставка!
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    «Ренн»

    «Ренн» набрал неплохую форму. Сейчас команда не проигрывает уже 6 поединков. В четырех последних встречах «красно-черные» имеют только положительные результаты.

    Победная серия хозяев началась с матча Лиги конференций, в котором они победили «Витесс» 2:1. К слову, в ЛК они также победили «Муру» 2:1 и сейчас занимают первое место с своей группе.

    Что касается чемпионата Франции, то здесь «Ренн» выиграл 3 из 4 последних поединков. Команда разгромила «Клермон» 6:0, обыграла «Метц» 3:0 и даже ПСЖ 2:0. Кроме того, была ничья с «Бордо» (1:1).

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    В турнирной таблице «Ренн» занимает 8 место. В его активе 15 очков.

    «Страсбург»

    «Страсбург» занимает 10 место, имея в своем активе 14 очков. За прошедший отрезок сезона он собрал 4 победы, 2 ничьи и 4 поражения.

    В последнем туре гости разгромили аутсайдера первенства «Сент-Этьен» со счетом 5:1. К такому результату команда пришла после небольшого безвыигрышного отрезка. Чуть ранее «Страсбург» проиграл «Лиллю» 1:2 и сыграл вничью с «Монпелье» 1:1.

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    • До всего этого «Страсбург» всухую побеждал сначала «Метц» (3:0), затем «Ланс» (1:0).

    В нынешнем сезоне «Страсбург» одержал лишь одну выездную победу в четырех выступлениях.

    Прогноз и ставка

    На победу «Ренна» букмекеры выставили коэффициент 1.76. Победа «Страсбурга» оценивается котировкой 4.80. Ничья предлагается с цифрой 3.85.

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    «Ренн» выдал хорошую серию побед с малым количеством пропущенных мячей. Особенно хорошо в этой серии смотрится победа над ПСЖ со счетом 2:0.

    Хозяева «Роазона» не проигрывали «Страсбургу» в четырех выступлениях при трех победах и лишь одном пропущенном мяче. Учитывая все эти факты, мы рекомендуем поставить именно на победу «красно-черных».

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    «Ренн» — «Страсбург»: прогноз, ставка (1.76), статистика, коэффициенты матча 24.10.2021. Прогнозы на футбол. «Ренн» снова будет сильнее «Страсбурга»?
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