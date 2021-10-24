В воскресенье, 24 октября, «Ницца» на своем поле примет «Лион» в 11-м туре французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Альянц Ривьера», начнется в 14:00 по московскому времени. «Ницца» — «Лион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ницца»

«Ницца» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея на своем счету 16 очков.

«Красно-черные» одержали пять побед, дважды сыграли вничью и потерпели два поражения в девяти турах. Они потеряли 1 балл из-за поведения своих фанатов в недоигранной встрече против «Марселя».

В октябре подопечные Кристофа Галтье одолели «Брест» (2:1) и уступили «Труа» (0:1).

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После травм у «Ниццы» восстанавливаются Робсон Бамбу и Джастин Клюйверт.

«Лион»

«Лион» идет шестым в турнирной таблице французской Лиги 1 с 16 очками после десяти сыгранных туров.

На счету «ткачей» четыре победы, четыре ничьи и два поражения в национальном первенстве.

В этом месяце команда Петера Боса поделила очки с «Сент-Этьеном» (1:1), а также выиграла у «Монако» (2:0) благодаря голам Карла Токо Экамби и Джейсона Денайера.

В матче Лиги Европы со «Спартой» (4:3) Экамби уже оформил дубль, а его команда увеличила преимущество над преследователями, находясь на вершине группы А.

Среди травмированных у «Лиона» значатся Мусса Дембеле, Ленни Пинтор, Джефф Рейне и Ислам Слимани.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают минимальное преимущество хозяевам: победа «Ниццы» — 2.55, победа «Лиона» — 2.75, ничья — 3.60.

Пожалуй, в данном случае мы согласимся с раскладом. Почему? «Красно-черные» здорово начали сезон, а два поражения потерпели на выезде, тогда как дома чувствуют себя намного увереннее.

Подкупает и тот факт, что подопечные Кристофа Галтье пропустили всего пять мячей в девяти встречах. Кроме того, они не играют в еврокубках, то есть значительно экономят силы.

Тот же «Лион» затратил много энергии на победу над «Спартой», и далеко не факт, что футболисты успеют полностью восстановиться. Наш прогноз и ставка — «победа "Ниццы" в один мяч или ничья» за 2.05.

Также возьмем ставку «обе команды забьют и тотал больше 2,5» за 1.78. Мы уже говорили о том, что «Ницца» мало пропускает, но у «Лиона» хорошую форму набрал Экамби, чье умение забивать голы может навредить хозяевам.