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    «Аякс» — ПСВ. Прогноз, ставка (к. 2.60) на футбол, Эредивизия, 24 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Аякс» — ПСВ
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    «Аякс» лидирует в Эредивизии
    «Аякс» сыграет на своем поле с ПСВ в рамках 10-го тура чемпионата Нидерландов. Матч пройдет 24 октября, начало — в 17:45 мск. «Аякс» — ПСВ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 24 Октября 2021 года
    Аякс
  • Амстердам
    •  Аякс 17:45 ПСВ ПСВ
  • Нидерланды. Эредивизия
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.43
  • X
  • 4.90
  • 2
  • 6.60
  • Ставка!
    •

    «Аякс»

    «Аякс» стал победителем чемпионата Нидерландов в прошлом сезоне, благодаря чему получил прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

    В нынешней кампании национального первенства амстердамцы также лидируют в таблица. Его грядущий соперник и конкурент отстает на один балл.

    В последнем матче своего чемпионата клуб переиграл «Херенвен» (2:0). Посреди этой недели он разгромил на своем поле «Боруссию» Дортмунд (4:0) в Лиге чемпионов.

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    В нынешнем сезоне коллектив потерпел лишь два поражения. Сперва его обыграл грядущий соперник в Суперкубке страны, а 3 октября в Эредивизии — «Утрехт» (0:1).

    ПСВ

    ПСВ занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, где отстает от оппонента на один пункт и опережает на три — «Виллем II».

    в последних поединках чемпионата Нидерландов эйндховенцы одержали победы. Они переиграли «Спарту» со счетом 2:1 и одолел «Зволле» 3:1.

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  • 21/10/2021

    • Ранее команда Роджера Шмидта вылетела из Лиги чемпионов, проиграв в квалификации «Бенфике» (1:2 и 0:0). В Лиге Европы она стартовала с ничьей против «Реала Сосьедад» (2:2).

    После этого коллектив разгромил «Штурм» Грац (4:1), но в третьем туре посреди этой недели потерпел поражение от «Монако» (1:2).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,44.

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    Успех гостей оценивается в 6,50, тогда как ничья — в 4,60.

    Наши прогноз и ставка — «Аякс» выиграет, и в матче будет обе команды забьют за 2,60.

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    «Аякс» — ПСВ: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 24.10.2021. Прогнозы на футбол. Кто выиграет битву голландских китов?
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