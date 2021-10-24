«Аякс» сыграет на своем поле с ПСВ в рамках 10-го тура чемпионата Нидерландов. Матч пройдет 24 октября, начало — в 17:45 мск. «Аякс» — ПСВ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аякс»

«Аякс» стал победителем чемпионата Нидерландов в прошлом сезоне, благодаря чему получил прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

В нынешней кампании национального первенства амстердамцы также лидируют в таблица. Его грядущий соперник и конкурент отстает на один балл.

В последнем матче своего чемпионата клуб переиграл «Херенвен» (2:0). Посреди этой недели он разгромил на своем поле «Боруссию» Дортмунд (4:0) в Лиге чемпионов.

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В нынешнем сезоне коллектив потерпел лишь два поражения. Сперва его обыграл грядущий соперник в Суперкубке страны, а 3 октября в Эредивизии — «Утрехт» (0:1).

ПСВ

ПСВ занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, где отстает от оппонента на один пункт и опережает на три — «Виллем II».

в последних поединках чемпионата Нидерландов эйндховенцы одержали победы. Они переиграли «Спарту» со счетом 2:1 и одолел «Зволле» 3:1.

Ранее команда Роджера Шмидта вылетела из Лиги чемпионов, проиграв в квалификации «Бенфике» (1:2 и 0:0). В Лиге Европы она стартовала с ничьей против «Реала Сосьедад» (2:2).

После этого коллектив разгромил «Штурм» Грац (4:1), но в третьем туре посреди этой недели потерпел поражение от «Монако» (1:2).

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,44.

Успех гостей оценивается в 6,50, тогда как ничья — в 4,60.

Наши прогноз и ставка — «Аякс» выиграет, и в матче будет обе команды забьют за 2,60.