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    Ждем блицкриг от «Торпедо»?

    «Торпедо» — «Енисей». Прогноз, ставка (к. 2.22) на футбол, ФНЛ, 23 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Торпедо» — «Енисей»
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    Игорь Лебеденко
    «Торпедо» сыграет на своем поле с «Енисеем» в рамках 19-го тура чемпионата России. Матч пройдет 23 октября, начало — в 17:00 мск. «Торпедо» — «Енисей»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 23 Октября 2021 года
    Торпедо
  • Москва
    •  Торпедо 17:00 Енисей Енисей
  • Красноярск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.63
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 5.10
  • Ставка!
    •

    «Торпедо»

    «Торпедо» вновь закрепилось в зоне прямого повышения в классе. У Александра Бородюка получилось быстро встряхнуть подопечных.

    На данный момент москвичи занимают 2 место с 35 очками в активе. Причем забили торпедовцы лишь на гол меньше «Алании».

    В минувшем туре «Торпедо» выдало спектакль в дерби с «Велесом». Иван Темников принес победу команде Бородюка (3:5).

    Прогнозы на ФНЛ

    «Торпедо» сложно играет против красноярцев. Из пяти последних очных встреч москвичи победили дважды, и столько же раз уступили.

    «Енисей»

    Красноярцы начали сезон не лучшим образом. Вместо борьбы за высокие места команда окопалась внизу турнирной таблицы ФНЛ.

    13 место на текущий момент — явно не то, на что рассчитывалось изначально. Да и вообще, со стабильностью у «Енисея» явно не все в порядке.

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    • Правда, минувший тур красноярцы провели отлично. Дома команда добыла важнейшую победу, одолев молодых краснодарцев (2:0).

    В том матче свой дебютный мяч в ФНЛ забил перспективный Андрей Окладников. Форвард отлично проявлял себя во второй команде, и теперь наверняка получит игровое время в ФНЛ.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Торпедо» за 1.67, на ничью за 4.04, а на «Енисей» — за 4.76.

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    Торпедовцы вновь нащупали победный ритм, который наверняка постараются продлить.

    «Енисей» крайне нестабилен, к тому же испытывает проблемы в обороне.

    Москвичи с возвращением в состав Амура Калмыкова наверняка пойдут вперед с первых минут матча. Наши прогноз и ставка — Победа «Торпедо» в 1 тайме с коэффициентом 2.22.

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    «Торпедо» — «Енисей»: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 23.10.2021. Прогнозы на футбол. Ждем блицкриг от «Торпедо»?
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