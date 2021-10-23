«Торпедо» сыграет на своем поле с «Енисеем» в рамках 19-го тура чемпионата России. Матч пройдет 23 октября, начало — в 17:00 мск. «Торпедо» — «Енисей»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торпедо»

«Торпедо» вновь закрепилось в зоне прямого повышения в классе. У Александра Бородюка получилось быстро встряхнуть подопечных.

На данный момент москвичи занимают 2 место с 35 очками в активе. Причем забили торпедовцы лишь на гол меньше «Алании».

В минувшем туре «Торпедо» выдало спектакль в дерби с «Велесом». Иван Темников принес победу команде Бородюка (3:5).

Прогнозы на ФНЛ

«Торпедо» сложно играет против красноярцев. Из пяти последних очных встреч москвичи победили дважды, и столько же раз уступили.

«Енисей»

Красноярцы начали сезон не лучшим образом. Вместо борьбы за высокие места команда окопалась внизу турнирной таблицы ФНЛ.

13 место на текущий момент — явно не то, на что рассчитывалось изначально. Да и вообще, со стабильностью у «Енисея» явно не все в порядке.

Правда, минувший тур красноярцы провели отлично. Дома команда добыла важнейшую победу, одолев молодых краснодарцев (2:0).

В том матче свой дебютный мяч в ФНЛ забил перспективный Андрей Окладников. Форвард отлично проявлял себя во второй команде, и теперь наверняка получит игровое время в ФНЛ.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Торпедо» за 1.67, на ничью за 4.04, а на «Енисей» — за 4.76.

Торпедовцы вновь нащупали победный ритм , который наверняка постараются продлить.

«Енисей» крайне нестабилен, к тому же испытывает проблемы в обороне.

Москвичи с возвращением в состав Амура Калмыкова наверняка пойдут вперед с первых минут матча. Наши прогноз и ставка — Победа «Торпедо» в 1 тайме с коэффициентом 2.22.