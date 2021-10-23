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    Поднимется ли «Лейпциг» в зону еврокубков?

    «РБ Лейпциг» — «Гройтер Фюрт». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Бундеслига, 23 октября 2021 года

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    «Лейпциг» идет на восьмом месте
    «РБ Лейпциг» сыграет на своем поле с «Гройтер Фюртом» в рамках 9-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 23 октября, начало — в 16:30 мск. «РБ Лейпциг» — «Гройтер Фюрт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «РБ Лейпциг»

    Новый сезон для «быков» начался не столь удачно, как в предыдущие годы. Видимо, чемпионские амбиции «Лейпцигу» снова придется отложить.

    В позапрошлом туре «Лейпциг» в последний раз на сегодня победил. Дома был разгромлен «Бохум», в ворота которого «быки» отгрузили три безответных мяча.

    В прошлом поединке Бундеслиги коллектив не проиграл, но и не взял три оча на выезде против «Фрайбурга», сыграв вничью 1:1. Теперь он идет на восьмой позиции с отставанием в два очка от зоны еврокубков.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    На этой неделе клуб создал проблемы ПСЖ, выигрывая 2:1 на выезде к 67-й минуте, но все же уступил с результатом 2:3.

    «Гройтер Фюрт»

    «Гройтер Фюрт» после восьми туров находится на последнем месте в турнирной таблице Бундеслиге. На данный момент в его активе лишь одно очко.

    Команда Штефана Лайтля смогла не проиграть только в домашнем матче против «Арминии». В конце августа команды сыграли вничью.

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    • В остальных матчах клуб из Фюрта проиграл, при этом как правило пропуская в каждом случае не меньше двух мячей. Только в прошлом туре от «Бохума» пропущен один гол.

    В восьми матчах «Гройтер Фюрт» пропустил 20 мячей. Поэтому показателю хуже ситуация только у «Герты» (21).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,14.

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    Успех гостей оценивается в 19,00, тогда как ничья — в 8,00.

    Наши прогноз и ставка — «Лейпциг» забьет, и в матче будет забито четыре или больше голов за 2,00.

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    «РБ Лейпциг» — «Гройтер Фюрт»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 23.10.2021. Прогнозы на футбол. Поднимется ли «Лейпциг» в зону еврокубков?
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