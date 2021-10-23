«РБ Лейпциг» сыграет на своем поле с «Гройтер Фюртом» в рамках 9-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 23 октября, начало — в 16:30 мск. «РБ Лейпциг» — «Гройтер Фюрт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«РБ Лейпциг»

Новый сезон для «быков» начался не столь удачно, как в предыдущие годы. Видимо, чемпионские амбиции «Лейпцигу» снова придется отложить.

В позапрошлом туре «Лейпциг» в последний раз на сегодня победил. Дома был разгромлен «Бохум», в ворота которого «быки» отгрузили три безответных мяча.

В прошлом поединке Бундеслиги коллектив не проиграл, но и не взял три оча на выезде против «Фрайбурга», сыграв вничью 1:1. Теперь он идет на восьмой позиции с отставанием в два очка от зоны еврокубков.

Все прогнозы на Бундеслигу

На этой неделе клуб создал проблемы ПСЖ, выигрывая 2:1 на выезде к 67-й минуте, но все же уступил с результатом 2:3.

«Гройтер Фюрт»

«Гройтер Фюрт» после восьми туров находится на последнем месте в турнирной таблице Бундеслиге. На данный момент в его активе лишь одно очко.

Команда Штефана Лайтля смогла не проиграть только в домашнем матче против «Арминии». В конце августа команды сыграли вничью.

В остальных матчах клуб из Фюрта проиграл, при этом как правило пропуская в каждом случае не меньше двух мячей. Только в прошлом туре от «Бохума» пропущен один гол.

В восьми матчах «Гройтер Фюрт» пропустил 20 мячей. Поэтому показателю хуже ситуация только у «Герты» (21).

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,14.

Успех гостей оценивается в 19,00, тогда как ничья — в 8,00.

Наши прогноз и ставка — «Лейпциг» забьет, и в матче будет забито четыре или больше голов за 2,00.