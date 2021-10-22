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    Ждем реабилитации от БАТЭ?

    «Неман» — БАТЭ. Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, чемпионат Белоруссии, 22 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Неман» — БАТЭ
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    БАТЭ
    «Неман» сыграет на своем поле с БАТЭ в рамках 27-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 22 октября, начало — в 20:00 мск. «Неман» — БАТЭ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 22 Октября 2021 года
    Неман
  • Гродно
    •  Неман 20:00 БАТЭ БАТЭ
  • Борисов
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.60
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 1.75
  • Ставка!
    •

    «Неман»

    «Неману» уже вряд ли грозит падение в зону стыков. За 4 тура до конца чемпионата гродненцы находятся на комфортной 9 позиции.

    Интересно, что у команды положительная разница забитых и пропущенных мячей (32:30).

    В минувшем туре «Неман» добыл победу без игры. Три очка команда получила из-за давнего снятия с чемпионата «Спутника».

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    С БАТЭ гродненцы играют традиционно неудачно. Из пяти последних очных встреч «Неман» победил лишь в одной при четырех поражениях.

    БАТЭ

    Мечты о чемпионском титуле фактически канули в лету. Борисовцы своими осечками своими руками буквально отдают титул «горнякам».

    В минувшем туре БАТЭ умудрился уступить одному из аутсайдеров. Выезд в Мозырь завершился поражением от «Славии» (3:1).

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    • Математически шансы на титул у борисовского клуба еще есть. Правда, для этого солигорский «Шахтер» должен проявить полную расточительность в оставшихся матчах.

    Дело теперь в другом: как бы сохранить 2 строчку! Минские динамовцы отстают только на один пункт, да и игра, которую демонстрирует БАТЭ, явно не радует глаз.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на БАТЭ за 1.79, на ничью за 3.75, а на «Неман» — за 4.30.

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    Гродненцы уже фактически потеряли мотивацию на остаток сезона.

    Гости намереваются реабилитироваться за неудачу в прошлом туре.

    Более высокая квалификация БАТЭ должна сказаться на исходе встречи. Наши прогноз и ставка — Фора БАТЭ -0.75 с коэффициентом 2.00.

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    «Неман» — БАТЭ: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 22.10.2021. Прогнозы на футбол. Ждем реабилитации от БАТЭ?
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