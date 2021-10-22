«Неман» сыграет на своем поле с БАТЭ в рамках 27-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 22 октября, начало — в 20:00 мск. «Неман» — БАТЭ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Неман»

«Неману» уже вряд ли грозит падение в зону стыков. За 4 тура до конца чемпионата гродненцы находятся на комфортной 9 позиции.

Интересно, что у команды положительная разница забитых и пропущенных мячей (32:30).

В минувшем туре «Неман» добыл победу без игры. Три очка команда получила из-за давнего снятия с чемпионата «Спутника».

Все прогнозы на футбол

С БАТЭ гродненцы играют традиционно неудачно. Из пяти последних очных встреч «Неман» победил лишь в одной при четырех поражениях.

БАТЭ

Мечты о чемпионском титуле фактически канули в лету. Борисовцы своими осечками своими руками буквально отдают титул «горнякам».

В минувшем туре БАТЭ умудрился уступить одному из аутсайдеров. Выезд в Мозырь завершился поражением от «Славии» (3:1).

Математически шансы на титул у борисовского клуба еще есть. Правда, для этого солигорский «Шахтер» должен проявить полную расточительность в оставшихся матчах.

Дело теперь в другом: как бы сохранить 2 строчку! Минские динамовцы отстают только на один пункт, да и игра, которую демонстрирует БАТЭ, явно не радует глаз.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на БАТЭ за 1.79, на ничью за 3.75, а на «Неман» — за 4.30.

Гродненцы уже фактически потеряли мотивацию на остаток сезона .

Гости намереваются реабилитироваться за неудачу в прошлом туре.

Более высокая квалификация БАТЭ должна сказаться на исходе встречи. Наши прогноз и ставка — Фора БАТЭ -0.75 с коэффициентом 2.00.