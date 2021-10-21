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    Прервется ли серия неудач «Интер Майами»?

    «Интер Майами» — «Торонто». Прогноз, ставка (к. 2.50) на футбол, МЛС, 21 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Интер Майами» — «Торонто»
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    «Интер Майами» идет на 11-м месте
    «Интер Майами» сыграет на своем поле против «Торонто» в очередном матче чемпионата МЛС. Игра пройдет 21 октября в Нью-Йорке, начало — в 02:30 мск. «Интер Майами» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Интер Майами»

    «Интер» тоже провел 29 матчей, но в таблице Востока находится за пределами первой десятки — на 11-й строчке. От седьмого места, которое позволяет участвовать в плей-офф, команда из Майами отстает на девять очков.

    И судя по последним результатам, в этом году «Интер» ограничится участием в регулярном чемпионате.

    Серия поражений «Интера» составляет уже шесть матчей, в которых клубу удалось забить только один мяч.

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    Что еще хуже для коллектива, в четырех прошлых поединках он ни разу не забивал. Последняя на сегодня победа была одержана 15 сентября над «Торонто» (1:0).

    «Торонто»

    «Торонто» имеет только теоретические шансы побороться за выход в плей-офф турнира. На данный момент он идет предпоследним в своей конференции, отставая аж на 16 очков от заветной седьмой строки.

    До прошлого матча у команды была серия из пяти матчей без поражений при четырех победах. В прошлой игре она уступила дома «Атланте Юнайтед» (0:2).

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    • До этой серии канадцы не выигрывали девять поединков кряду при двух ничьих.

    При этом коллектив шесть последних матчах данной серии терпел поражения.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,10.

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    Успех гостей оценивается в 3,30, тогда как ничья — в 3,40.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,50.

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    «Интер Майами» — «Торонто»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 21.10.2021. Прогнозы на футбол. Прервется ли серия неудач «Интер Майами»?
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