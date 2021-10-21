«Интер Майами» сыграет на своем поле против «Торонто» в очередном матче чемпионата МЛС. Игра пройдет 21 октября в Нью-Йорке, начало — в 02:30 мск. «Интер Майами» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Интер Майами»

«Интер» тоже провел 29 матчей, но в таблице Востока находится за пределами первой десятки — на 11-й строчке. От седьмого места, которое позволяет участвовать в плей-офф, команда из Майами отстает на девять очков.

И судя по последним результатам, в этом году «Интер» ограничится участием в регулярном чемпионате.

Серия поражений «Интера» составляет уже шесть матчей, в которых клубу удалось забить только один мяч.

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Что еще хуже для коллектива, в четырех прошлых поединках он ни разу не забивал. Последняя на сегодня победа была одержана 15 сентября над «Торонто» (1:0).

«Торонто»

«Торонто» имеет только теоретические шансы побороться за выход в плей-офф турнира. На данный момент он идет предпоследним в своей конференции, отставая аж на 16 очков от заветной седьмой строки.

До прошлого матча у команды была серия из пяти матчей без поражений при четырех победах. В прошлой игре она уступила дома «Атланте Юнайтед» (0:2).

До этой серии канадцы не выигрывали девять поединков кряду при двух ничьих.

При этом коллектив шесть последних матчах данной серии терпел поражения.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,10.

Успех гостей оценивается в 3,30, тогда как ничья — в 3,40.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,50.