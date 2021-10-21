«Фейенорд» сыграет на своем поле против немецкого «Унион Берлин» в третьем туре группового этапа Лиги конференций. Матч пройдет 21 октября в Роттердаме, начало — в 19:45 мск. «Фейенорд» — «Унион Берлин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фейенорд»

«Фейенорд» единолично возглавляет свою группу после двух туров. В активе нидерландского клуба на данный момент четыре очка.

В стартовом матче «Фейенорд» сыграл на выезде вничью с «Маккаби» из Хайфы. Встреча завершилась со счетом 0:0.

А во втором туре команда Арне Слота одержала домашнюю победу над пражской «Славией» (2:1). «Фейенорд» в той игре очень мощно начал, забив два мяча уже к середине первого тайма.

«Фейенорд» забил 17 мячей в шести предыдущих матчах .

«Унион Берлин»

«Унион» тем временем находится на третьей строчке. При этом отставание от «Фейенорда» составляет лишь одно очко.

В первом туре берлинский клуб потерпел гостевое поражение от пражской «Славии» со счетом 1:3. Чехи забили решающие голы незадолго до финального свистка.

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В следующем матче команда Урса Фишера разгромила на своем поле «Маккаби» — 3:0.

Победная серия «Униона» составляет уже четыре матча. В текущем сезоне клуб из Берлина проиграл лишь в двух встречах.

Прогноз и ставка

На «Фейенорд» в этом матче можно поставить за 2.19, ничью букмекеры предлагают за 3.70, а победу «Униона» — за 3.02.

Очевидно, что «Унион» способен создать «Фейенорду» серьезные проблемы даже в Роттердаме. Очень сомнительно, что хозяевам удастся оставить свои ворота на замке. Хотя бы один мяч немцы обязательно забьют.

Ставка — обе команды забьют + общий тотал матча больше 2,5 за 1.91.

Также можно рассмотреть ставку на тотал каждого тайма больше 1,5 за 4.65.