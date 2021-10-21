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    Сможет ли «Фейенорд» обыграть берлинский «Унион»?

    «Фейенорд» — «Унион Берлин». Прогноз (к. 4.65) и ставки на Лигу конференций 21 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Фейенорд» — «Унион Берлин»
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    «Фейенорд»
    «Фейенорд» сыграет на своем поле против немецкого «Унион Берлин» в третьем туре группового этапа Лиги конференций. Матч пройдет 21 октября в Роттердаме, начало — в 19:45 мск. «Фейенорд» — «Унион Берлин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа E 21 Октября 2021 года
    Фейеноорд
  • Лига конференций. Группа E
    •  Фейеноорд 19:45 Унион Унион
  • Берлин
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.17
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 3.20
  • Ставка!
    •

    «Фейенорд»

    «Фейенорд» единолично возглавляет свою группу после двух туров. В активе нидерландского клуба на данный момент четыре очка.

    В стартовом матче «Фейенорд» сыграл на выезде вничью с «Маккаби» из Хайфы. Встреча завершилась со счетом 0:0.

    А во втором туре команда Арне Слота одержала домашнюю победу над пражской «Славией» (2:1). «Фейенорд» в той игре очень мощно начал, забив два мяча уже к середине первого тайма.

    «Фейенорд» забил 17 мячей в шести предыдущих матчах.

    «Унион Берлин»

    «Унион» тем временем находится на третьей строчке. При этом отставание от «Фейенорда» составляет лишь одно очко.

    В первом туре берлинский клуб потерпел гостевое поражение от пражской «Славии» со счетом 1:3. Чехи забили решающие голы незадолго до финального свистка.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В следующем матче команда Урса Фишера разгромила на своем поле «Маккаби» — 3:0.

    Победная серия «Униона» составляет уже четыре матча. В текущем сезоне клуб из Берлина проиграл лишь в двух встречах.

    Прогноз и ставка

    На «Фейенорд» в этом матче можно поставить за 2.19, ничью букмекеры предлагают за 3.70, а победу «Униона» — за 3.02.

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    Очевидно, что «Унион» способен создать «Фейенорду» серьезные проблемы даже в Роттердаме. Очень сомнительно, что хозяевам удастся оставить свои ворота на замке. Хотя бы один мяч немцы обязательно забьют.

    Ставка — обе команды забьют + общий тотал матча больше 2,5 за 1.91.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал каждого тайма больше 1,5 за 4.65.

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    «Фейенорд» — «Унион Берлин»: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 21.10.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Фейенорд» обыграть берлинский «Унион»?
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