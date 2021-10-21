«Фейенорд»
«Фейенорд» единолично возглавляет свою группу после двух туров. В активе нидерландского клуба на данный момент четыре очка.
В стартовом матче «Фейенорд» сыграл на выезде вничью с «Маккаби» из Хайфы. Встреча завершилась со счетом 0:0.
А во втором туре команда Арне Слота одержала домашнюю победу над пражской «Славией» (2:1). «Фейенорд» в той игре очень мощно начал, забив два мяча уже к середине первого тайма.
«Унион Берлин»
«Унион» тем временем находится на третьей строчке. При этом отставание от «Фейенорда» составляет лишь одно очко.
В первом туре берлинский клуб потерпел гостевое поражение от пражской «Славии» со счетом 1:3. Чехи забили решающие голы незадолго до финального свистка.
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В следующем матче команда Урса Фишера разгромила на своем поле «Маккаби» — 3:0.
Победная серия «Униона» составляет уже четыре матча. В текущем сезоне клуб из Берлина проиграл лишь в двух встречах.
Прогноз и ставка
На «Фейенорд» в этом матче можно поставить за 2.19, ничью букмекеры предлагают за 3.70, а победу «Униона» — за 3.02.
Очевидно, что «Унион» способен создать «Фейенорду» серьезные проблемы даже в Роттердаме. Очень сомнительно, что хозяевам удастся оставить свои ворота на замке. Хотя бы один мяч немцы обязательно забьют.
Ставка — обе команды забьют + общий тотал матча больше 2,5 за 1.91.
Также можно рассмотреть ставку на тотал каждого тайма больше 1,5 за 4.65.