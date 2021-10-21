21 октября в третьем туре группового этапа Лиги Европы немецкий «Айнтрахт» во Франкфурте на стадионе «Дойче Банк Парк» сыграет против греческого «Олимпиакоса». Стартовый свисток будет дан в 22:00 по мск. «Айнтрахт» — «Олимпиакос»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Айнтрахт»

В минувшем розыгрыше немецкой Бундеслиги «Айнтрахт» долгое время шел в зоне Лиги чемпионов, но смазал концовку первенства и довольствовался только Лигой Европы.

На старте группового раунда данного турнира «орлы» расписали домашнюю мировую с турецким «Фенербахче», сыграв 1:1, а во втором туре они обыграли на выезде бельгийский «Антверпен» 1:0, забив в самой концовке игры.

На прошедших выходных коллектив потерпел домашнее фиаско от берлинской «Герты» со счетом 1:2. Этим поражением «Айнтрахт» прервал свою 8-матчевую беспроигрышную серию, где было две виктории и шесть ничьих.

Все прогнозы на Лигу Европы

В турнирной таблице чемпионата Германии «Айнтрахт» находится недалеко от зоны вылета, опережая ее всего лишь на два очка.

«Олимпиакос»

Данный еврокубковый сезон «Олимпиакос» начинал в Лиге чемпионов, где уступил по пенальти «Лудогорцу», завершив оба матча против болгар вничью — 1:1 и 2:2.

В Лиге Европы «легенды» в последнем отборочном раунде прошли братиславский «Слован», победив 3:0 дома и сыграв ничья 2:2 на выезде. А групповой этап начали с двух побед, поочередно обыграв дома «Антверпен» 2:1 и в гостях «Фенербахче» 3:0.

Напомним, что прошлом году они дошли до 1/8 финала этого турнира, проиграв тогда лондонскому «Арсеналу». Но в плей-офф выходили из Лиги чемпионов.

Клуб из города Пирей в этом сезоне в основное время еще не проигрывал никому. За последние восемь игр он раз сыграл вничью и добился семи викторий.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Айнтрахта» предлагают — 1.86.

На викторию «Олимпиакоса» дают — 4.24, ничья оценена — в 3.96.

Так как немецкий коллектив в этом сезоне не впечатляет, то крепкие греки вполне могут не проиграть в данном противостоянии. В общем, ставим в этой игре с Х на гостей.