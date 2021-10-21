«Айнтрахт»
В минувшем розыгрыше немецкой Бундеслиги «Айнтрахт» долгое время шел в зоне Лиги чемпионов, но смазал концовку первенства и довольствовался только Лигой Европы.
На старте группового раунда данного турнира «орлы» расписали домашнюю мировую с турецким «Фенербахче», сыграв 1:1, а во втором туре они обыграли на выезде бельгийский «Антверпен» 1:0, забив в самой концовке игры.
На прошедших выходных коллектив потерпел домашнее фиаско от берлинской «Герты» со счетом 1:2. Этим поражением «Айнтрахт» прервал свою 8-матчевую беспроигрышную серию, где было две виктории и шесть ничьих.
В турнирной таблице чемпионата Германии «Айнтрахт» находится недалеко от зоны вылета, опережая ее всего лишь на два очка.
«Олимпиакос»
Данный еврокубковый сезон «Олимпиакос» начинал в Лиге чемпионов, где уступил по пенальти «Лудогорцу», завершив оба матча против болгар вничью — 1:1 и 2:2.
В Лиге Европы «легенды» в последнем отборочном раунде прошли братиславский «Слован», победив 3:0 дома и сыграв ничья 2:2 на выезде. А групповой этап начали с двух побед, поочередно обыграв дома «Антверпен» 2:1 и в гостях «Фенербахче» 3:0.
Напомним, что прошлом году они дошли до 1/8 финала этого турнира, проиграв тогда лондонскому «Арсеналу». Но в плей-офф выходили из Лиги чемпионов.
Клуб из города Пирей в этом сезоне в основное время еще не проигрывал никому. За последние восемь игр он раз сыграл вничью и добился семи викторий.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Айнтрахта» предлагают — 1.86.
На викторию «Олимпиакоса» дают — 4.24, ничья оценена — в 3.96.
Так как немецкий коллектив в этом сезоне не впечатляет, то крепкие греки вполне могут не проиграть в данном противостоянии. В общем, ставим в этой игре с Х на гостей.