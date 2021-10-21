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    «АЗ Алкмар» победит в Румынии?

    «ЧФР Клуж» — «АЗ Алкмар». Прогноз, ставка (к. 2.12) на футбол, Лига конференций, 21 октября 2021 года

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    Дани Де Вит
    «ЧФР Клуж» сыграет на своем поле с «АЗ Алкмаром» в рамках 3-го тура группового турнира Лиги конференций. Матч пройдет 21 октября, начало — в 22:00 мск. «ЧФР Клуж» — «АЗ Алкмар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа D 21 Октября 2021 года
    ЧФР Клуж
  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  ЧФР Клуж 22:00 АЗ Алкмар АЗ Алкмар
  • Алкмар
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.60
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.08
  • Ставка!
    •

    «ЧФР Клуж»

    «ЧФР Клуж» в Лиге конференций стартовал крайне неудачно. Лишь один набранный пункт в двух первых турах явно не радует румын.

    В последнем матче своего чемпионата «ЧФР Клуж» потерпел обиднейшее поражение. Команда уступила «Рапиду» со счетом 2:0.

    Правда, лидерство «железнодорожников» в чемпионате Румынии выглядит почти незыблемым. Отрыв от «Стяуа» и «Волунтари» составляет 6 очков.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    «ЧФР Клуж» сейчас не балует стабильностью. Команда чередует успешные поединки с откровенно блеклыми.

    «АЗ Алкмар»

    Голландцы, похоже, поставили на еврокубки. В своей группе «АЗ Алкмар» после двух туров захватил лидерство, набрав 4 очка.

    Зато у команды не ладятся дела в чемпионате. «АЗ Алкмар» идет на скромном 9 месте, имея в своем активе 12 очков после 8 туров.

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  • 18/10/2021

    • В минувшем туре чемпионата Нидерландов «АЗ Алкмар» добыл победу. Дома команда разнесла в щепки оборону «Утрехта» (5:1).

    В составе команды ярко выделяется Дани Де Вит. В чемпионате Нидерландов хавбек отличился уже пятью мячами.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «АЗ Алкмар» за 2.12, на ничью за 3.45, а на «ЧФР Клуж» — за 3.45.

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    «ЧФР Клуж» нынешней осенью не балует стабильностью.

    «АЗ Алкмар» лихорадит в чемпионате, зато в Лиге конференций голландцы смотрятся довольно мощно.

    Гости имеют действующую серию из четырех побед подряд, и явно настроены продлить успешный для себя сериал. Наши прогноз и ставка — Победа «АЗ Алкмар» с коэффициентом 2.12.

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    «ЧФР Клуж» — «АЗ Алкмар»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 21.10.2021. Прогнозы на футбол. «АЗ Алкмар» победит в Румынии?
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