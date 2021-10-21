«ЧФР Клуж» сыграет на своем поле с «АЗ Алкмаром» в рамках 3-го тура группового турнира Лиги конференций. Матч пройдет 21 октября, начало — в 22:00 мск. «ЧФР Клуж» — «АЗ Алкмар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«ЧФР Клуж»

«ЧФР Клуж» в Лиге конференций стартовал крайне неудачно. Лишь один набранный пункт в двух первых турах явно не радует румын.

В последнем матче своего чемпионата «ЧФР Клуж» потерпел обиднейшее поражение. Команда уступила «Рапиду» со счетом 2:0.

Правда, лидерство «железнодорожников» в чемпионате Румынии выглядит почти незыблемым. Отрыв от «Стяуа» и «Волунтари» составляет 6 очков.

Все прогнозы на Лигу конференций

«ЧФР Клуж» сейчас не балует стабильностью. Команда чередует успешные поединки с откровенно блеклыми.

«АЗ Алкмар»

Голландцы, похоже, поставили на еврокубки. В своей группе «АЗ Алкмар» после двух туров захватил лидерство, набрав 4 очка.

Зато у команды не ладятся дела в чемпионате. «АЗ Алкмар» идет на скромном 9 месте, имея в своем активе 12 очков после 8 туров.

В минувшем туре чемпионата Нидерландов «АЗ Алкмар» добыл победу. Дома команда разнесла в щепки оборону «Утрехта» (5:1).

В составе команды ярко выделяется Дани Де Вит. В чемпионате Нидерландов хавбек отличился уже пятью мячами.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «АЗ Алкмар» за 2.12, на ничью за 3.45, а на «ЧФР Клуж» — за 3.45.

«ЧФР Клуж» нынешней осенью не балует стабильностью.

«АЗ Алкмар» лихорадит в чемпионате, зато в Лиге конференций голландцы смотрятся довольно мощно .

Гости имеют действующую серию из четырех побед подряд, и явно настроены продлить успешный для себя сериал. Наши прогноз и ставка — Победа «АЗ Алкмар» с коэффициентом 2.12.