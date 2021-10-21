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    Сможет ли «Рома» продлить серию побед в Лиге конференций?

    «Буде-Глимт» — «Рома». Прогноз (к. 2.02) и ставки на Лигу конференций 21 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Буде-Глимт» — «Рома»
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    Жозе Моуринью
    «Рома» сыграет на выезде против норвежского «Буде-Глимт» в рамках третьего тура группового этапа Лиги конференций. Матч пройдет 21 октября, начало — в 19:45 мск. «Буде-Глимт» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Буде-Глимт»

    «Буде-Глимт» успешно стартовал в групповом этапе ЛК. После двух туров норвежский клуб находится на втором месте в своей группе, имея в своем активе четыре очка.

    В первом туре «Буде-Глимт» одержал уверенную домашнюю победу над луганской «Зарей» — 3:1. Игра была сделана в первые 15 минут второго тайма, когда украинская команда пропустила три мяча.

    А потом была гостевая ничья с софийским ЦСКА — 0:0. Результат, который вряд ли разочаровал действующего чемпиона Норвегии.

    К слову, в текущем чемпионате Норвегии «Буде-Глимт» занимает первое место, правда, отрыв, от «Мольде» составляет всего лишь три очка.

    Беспроигрышная серия «Буде-Глимт» составляет уже 14 матчей.

    «Рома»

    «Рома» тем временем возглавляет турнирную таблицу своей группы. В принципе, в этом нет ничего удивительного, римский клуб заметно превосходит в классе своих соперников.

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    • В первых двух матчах команда Жозе Моуринью набрала шесть очков. Сначала была яркая победа над болгарским ЦСКА — 5:1.

    Во втором туре «Рома» разгромила «Зарю», на этот раз ограничившись тремя забитыми мячами, но при этом ни разу не пропустив.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    «Рома» проиграла три из четырех предыдущих матчей в гостях. Но во всех случаях это были матчи в рамках чемпионата Италии.

    Прогноз и ставка

    На «Буде-Глимт» в этом матче можно поставить за 4.40, ничью букмекеры предлагают за 4.00, а победу «Ромы» — за 1.72.

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    «Рома» при большом желании может легко выиграть все шесть матчей в группе, но вряд ли у итальянцев есть такая цель.

    В предстоящем матче у «Ромы», скорее всего, будет ротация состава. Тем более позади сложнейшая игра с «Ювентусом».

    Так что у «Буде-Глимт» наверняка будет возможность как минимум забить.

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.02.

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    «Буде-Глимт» — «Рома»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 21.10.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Рома» продлить серию побед в Лиге конференций?
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