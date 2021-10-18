В понедельник, 18 октября, в 9-м туре испанской Примеры в Барселоне местный клуб «Эспаньол» сыграет против «Кадиса». Стартовый свисток к данной игре будет дан в 22:00 по мск. «Эспаньол» — «Кадис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эспаньол»

«Эспаньол» по итогам прошлого сезона только вернулся в высший дивизион чемпионата Испании, где после восьми туров набрал девять очков и идет на 13 месте в турнирной таблице, немного опережая опасную зону.

Команда из Барселоны в текущем первенстве по три раза расходилась миром и уступала, а также дважды побеждала. Причем обе виктории пришлись на минувшие два тура, оба раза выиграв дома.

И если первая победа была одержана над скромным «Алавесом» со счетом 1:0, то вторую «попугаи» добыли в прошлом игровом дне над самим мадридским «Реалом» 2:1. Между этими встречами они уступили в гостях 0:2 «Севильи».

Все прогнозы на футбол

На своей арене «Эспаньол» в текущем розыгрыше Примеры провел четыре поединка, в которых он дважды победил при одной мировой и фиаско. Разница мячей в этих играх составила 4:3.

«Кадис»

«Кадис» в текущем чемпионате Испании располагается только на 15 позиции в турнирной таблице, отставая от своего предстоящего соперника на два балла.

На счету коллектива числится три поражения, четыре ничейных исхода, и только одна викторию, которая была одержана месяц тому назад на выезде над «Сельтой» со счетом 2:1.

После этого «желто-синие» потерпели одно выездное поражение от «Райо Вальекано» 1:2, а также в родных стенах сумели разойтись миром с «Валенсией» и «Барселоной», оба раза сыграв 0:0.

У «Кадиса» в этом розыгрыше Примеры вне родных стен одна победа, одна мировая и одна ничья, разница мячей — 4:5.

Последний раз между собой эти клубы играли летом этого года. И тогда в товарняке «Эспаньол» выиграл у «Кадиса» со счетом 2:0.

Прогноз и ставка на «Эспаньол» — «Кадис»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Эспаньола» предлагают — 1.70.

На викторию «Кадиса» дают — 5.80, ничья оценена — в 3.80.

Самая яркая закономерность матчей между этими соперниками — сухая виктория одной из команд. Так, в последних восьми очных играх только раз забивали обе команды, а в других семи поединках неизменно забивал только кто-то один. В общем, в данной игре ставим на такой исход — обе забьют: нет.