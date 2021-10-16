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    «Гройтер Фюрт» выиграет первый матч в сезоне?

    «Гройтер Фюрт» — «Бохум». Прогноз (к. 2.51) и ставки на чемпионат Германии 16 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Гройтер Фюрт» — «Бохум»
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    В семи матчах «Гройтер Фюрт» пропустил 19 мячей
    «Гройтер Фюрт» сыграет на своем поле против «Бохума» в рамках восьмого тура чемпионата Германии. Матч пройдет 16 октября, начало — в 16:30 мск. «Гройтер Фюрт» — «Бохум»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 16 Октября 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.45
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.95
  • Ставка!
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    «Гройтер Фюрт»

    «Гройтер Фюрт» после семи туров находится на последнем месте в турнирной таблице Бундеслиге. На данный момент в его активе лишь одно очко.

    Команда Штефана Лайтля смогла не проиграть только в домашнем матче против «Арминии». В конце августа команды сыграли вничью.

    В остальных матчах клуб из Фюрта проиграл, при этом пропуская в каждом случае не меньше двух мячей.

    В семи матчах «Гройтер Фюрт» пропустил 19 мячей. Поэтому показателю хуже ситуация только у «Герты» (20).

    «Бохум»

    Тем временем «Бохум» рядом с «Гройтер Фюртом», на предпоследнем месте. У гостей пока что четыре очка.

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    • Свою единственную победу «Бохум» одержал во втором туре, когда обыграл дома «Майнц». В остальных матчах команда Томаса Райса набрала только одно очко.

    «Бохум» проиграл четыре предыдущих матча в гостях, пропустив при этом 13 мячей.

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    У «Бохума» также есть серьезные проблемы в атаке. В семи матчах команда забила лишь четыре мяча.

    Прогноз и ставка

    На «Гройтер Фюрт» в этом матче можно поставить за 2.51, ничью букмекеры предлагают за 3.42, а победу «Бохума» — за 3.00.

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    Сложный матч, две команды, которым пока очень сложно в элитном дивизионе, ресурсов явно недостаточно. Но есть подозрение, что хозяева кое-как все-таки выиграют и наконец-то одержат первую победу в сезоне.

    Ставка — победа «Гройтер Фюрта» за 2.51.

    На своем поле «Гройтер» даже с «Баварией» «дрался», хотя и уступил. Но это было достойно.

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    «Гройтер Фюрт» — «Бохум»: прогноз, ставка (2.51), статистика, коэффициенты матча 16.10.2021. Прогнозы на футбол. «Гройтер Фюрт» выиграет первый матч в сезоне?
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