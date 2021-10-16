«Гройтер Фюрт» сыграет на своем поле против «Бохума» в рамках восьмого тура чемпионата Германии. Матч пройдет 16 октября, начало — в 16:30 мск. «Гройтер Фюрт» — «Бохум»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гройтер Фюрт»

«Гройтер Фюрт» после семи туров находится на последнем месте в турнирной таблице Бундеслиге. На данный момент в его активе лишь одно очко.

Команда Штефана Лайтля смогла не проиграть только в домашнем матче против «Арминии». В конце августа команды сыграли вничью.

В остальных матчах клуб из Фюрта проиграл, при этом пропуская в каждом случае не меньше двух мячей.

В семи матчах «Гройтер Фюрт» пропустил 19 мячей . Поэтому показателю хуже ситуация только у «Герты» (20).

«Бохум»

Тем временем «Бохум» рядом с «Гройтер Фюртом», на предпоследнем месте. У гостей пока что четыре очка.

Свою единственную победу «Бохум» одержал во втором туре, когда обыграл дома «Майнц». В остальных матчах команда Томаса Райса набрала только одно очко.

«Бохум» проиграл четыре предыдущих матча в гостях, пропустив при этом 13 мячей.

Все прогнозы на Бундеслигу

У «Бохума» также есть серьезные проблемы в атаке. В семи матчах команда забила лишь четыре мяча.

Прогноз и ставка

На «Гройтер Фюрт» в этом матче можно поставить за 2.51, ничью букмекеры предлагают за 3.42, а победу «Бохума» — за 3.00.

Сложный матч, две команды, которым пока очень сложно в элитном дивизионе, ресурсов явно недостаточно. Но есть подозрение, что хозяева кое-как все-таки выиграют и наконец-то одержат первую победу в сезоне.

Ставка — победа «Гройтер Фюрта» за 2.51.

На своем поле «Гройтер» даже с «Баварией» «дрался», хотя и уступил. Но это было достойно.