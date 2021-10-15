В 8-м туре чемпионата Германии «Хоффенхайм» на своем поле сразится с «Кельном». Встреча пройде 15 октября в Зинсхайме и начнется в 21:30 по мск. «Хоффенхайм» — «Кельн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хоффенхайм»

«Хоффенхайм» закончил прошлое первенство в середине турнирной таблицы, на 11 месте. От еврокубковой зоны он отстал на семь очков, а опасную строку опередил на десять пунктов.

В текущем розыгрыше Бундеслиги «деревенские» после семи туров набрали восемь пунктов, с которыми расположились в середине турнирной таблицы, незначительно оторвавшись от опасной зоны.

Начали они чемпионат с крупной победы, разгромив на выезде «Аугсбург» со счетом 4:0, после чего не выигрывали на протяжении четырех встреч, дважды уступив при двух мировых исходах.

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Затем «Хоффенхайм» дома переиграл «Вольфсбург» 3:1, а в прошлом туре с таким же счетом уступил в гостях «Штутгарту». За последние семь домашних встреч у него только одно фиаско при четырех выигрышах и двух мировых.

«Кельн»

«Кельн» свое место в первой Бундеслиги отстоял только после переходных матчей, где он смог одолеть «Хольштайн Киль», проиграв дома 0:1, но победив 5:1 в гостях.

По итогам семи туров текущей компании «козлы» заработали 12 баллов, с которыми идут шестыми. Они по три раза побеждали и играли вничью, а также раз уступили. Причем поражение было гостевое, и от «Баварии» 2:3.

К данной встрече команда подходит с 5-матчевой беспроигрышной серией, где она трижды сыграла вничью и дважды победила. Одна из викторий была в минувшем туре дома над «Гройтер Фюрт» 3:1.

За шесть выездных матчей еще с учетом прошлого сезона у «Кельна» только одна неудача. Еще в этом отрезке он дважды выиграли и три игры закончил мировыми исходами.

«Хоффенхайм» выиграл у «Кельна» в последних шести очных встречах. Так в прошлом сезоне «деревенские» победили 3:0 и 3:2.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Хоффенхайма» предлагают — 2.06.

На викторию «Кельна» дают — 3.64, ничья оценена — в 3.78.

«Кельн» в начале сезона набрал хорошую форму и вполне способен прервать свою негативную серию с «деревенскими», не проиграв на этот раз. Наш прогноз — Х2 за 1.88.