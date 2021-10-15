Сборная Бразилии сыграет на своем поле против команды Уругвая в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 15 октября, начало — в 03:30 мк. Бразилия — Уругвай: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Бразилия

Сборная Бразилии после десяти сыгранных матчей занимает первое место в южноамериканской отборочной группе.

В минувшее воскресенье бразильцы впервые потерял очки в текущем отборе. Команда Тите сыграла на выезде вничью с Колумбией. Встреча завершилась со счетом 0:0. До этого у «селесао» было девять побед кряду в квалификации ЧМ.

Судя по всему, сборная Бразилии слегка расслабилась, на это указывает хотя бы тот факт, что Неймар за всю игру с колумбийцами сделал 15 неточных передач. К тому же, у него ни одного результативного действия в трех последних матчах за национальную команду.

Бразилия выиграла четыре домашних матча в отборе и при этом не пропустила ни одного мяча.

Уругвай

Сборная Уругвая тем временем занимает четвертое место после 11-ти сыгранных матчей. Сейчас в ее активе 16 очков. Столько же у Эквадора, а Колумбия отстает на одно очко.

В недавнем матче уругвайцы потерпели болезненное поражение от Аргентины. Команда Оскара Табареса проиграла в Буэнос-Айресе со счетом 0:3.

Перед этим у сборной Уругвая была серия из шести матчей без поражений в текущем отборе — две победы и четыре ничьи (в трех случаях со счетом 0:0).

Все прогнозы на ЧМ-2022

Уругвай одержал всего лишь одну гостевую победу в пяти выездных матчах квалификации ЧМ.

Прогноз и ставка

На Бразилию в этом матче можно поставить за 1.56, ничью в этом матче букмекеры предлагают за 4.45, а победу Уругвая — за 7.50.

Сомнительно, что бразильцы проведут два невнятных матча подряд. Но главный аргумент в пользу хозяев — неоптимальная форма уругвайцев, у которых в этом году совсем не клеится игра.

Ставка — победа Бразилии + обе команды забьют за 3.95. Усилиями Луиса Суареса и Эдинсона Кавани уругвайцы хотя бы один мяч забьют, но набрать очки им вряд ли удастся.

Также можно рассмотреть ставку на тотал Бразилии больше 1,5 за 1.81.