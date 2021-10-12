Во вторник, 12 октября, в отборочном матче к ЧЕ-2023 года молодежная сборная Исландии в Рейкьявике на стадионе «Викин» примет сверстников из Португалии. Стартовый свисток буде дан в 18:00 по мск. Исландия U21 — Португалия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Исландия U21

Исландия U21 по итогам прошлой квалификации смогла добыть билет в финальную часть, где проиграла все три матча в одной группе с Россией, Данией и Францией.

В отборе же к Евро-2023 молодые исландцы успели провести только поединка, набрав в них четыре очка и еще вполне могут побороться за выход из группы.

Начали викинги данную компанию с гостевой виктории над белорусскими сверстниками со счетом 2:1, а также расписали домашнюю мировую с греками, сыграв 1:1.

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За восемь последних официальных игр у исландцев числится аж четыре проигрыша, еще в этот период они добились трех викторий и одну встречу завершили ничейным результатом.

Португалия U21

Молодежная сборная Португалии на прошедшем Евро-2021 смогла добраться до финала турнира, но там уступила сверстникам из Германии, проиграв минимально со счетом 0:1.

В данной же отборочной компании пиренейцы тоже отыграли всего два поединка, победив в обоих случаях без пропущенных мячей, но идут только третьими, так как греки и киприоты провели большое количество игр.

Стартовали португальцы с домашней минимальной виктории над Белоруссией со счетом 1:0, а накануне они также в родных стенах уничтожили сверстников из Лихтенштейна, выиграв 11:0.

У сборной Португалии за последние 15 встреч с учетом всех турниров числится 13 викторий в основное время, одна ничья и одно фиаско.

Прогноз и ставка на Исландия U21 — Португалия U21

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Португалии U21 предлагают — 1.18.

На викторию Исландии U21 дают — 13.00, ничья оценена — в 6.70.

Португальцы сильнее своего оппонента и должны выиграть в предстоящей игре, но учитывая тот факт, что игра будет проходить в Рейкьявике, гости вполне могут пропустить. В общем в данной встрече ставим на обмен забитыми мячами.