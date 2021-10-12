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    Португальцы выиграют, но пропустят

    Исландия U21 — Португалия U21. Прогноз, ставка (к. 2.17) на футбол, отбор на молодежный ЧЕ-2023, 12 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Исландия U21 — Португалия U21
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    Гонсалу Рамуш в игре с Лихтенштейном отметился покером
    Во вторник, 12 октября, в отборочном матче к ЧЕ-2023 года молодежная сборная Исландии в Рейкьявике на стадионе «Викин» примет сверстников из Португалии. Стартовый свисток буде дан в 18:00 по мск. Исландия U21 — Португалия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Исландия U21

    Исландия U21 по итогам прошлой квалификации смогла добыть билет в финальную часть, где проиграла все три матча в одной группе с Россией, Данией и Францией.

    В отборе же к Евро-2023 молодые исландцы успели провести только поединка, набрав в них четыре очка и еще вполне могут побороться за выход из группы.

    Начали викинги данную компанию с гостевой виктории над белорусскими сверстниками со счетом 2:1, а также расписали домашнюю мировую с греками, сыграв 1:1.

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    За восемь последних официальных игр у исландцев числится аж четыре проигрыша, еще в этот период они добились трех викторий и одну встречу завершили ничейным результатом.

    Португалия U21

    Молодежная сборная Португалии на прошедшем Евро-2021 смогла добраться до финала турнира, но там уступила сверстникам из Германии, проиграв минимально со счетом 0:1.

    В данной же отборочной компании пиренейцы тоже отыграли всего два поединка, победив в обоих случаях без пропущенных мячей, но идут только третьими, так как греки и киприоты провели большое количество игр.

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  • 07/10/2021

    • Стартовали португальцы с домашней минимальной виктории над Белоруссией со счетом 1:0, а накануне они также в родных стенах уничтожили сверстников из Лихтенштейна, выиграв 11:0.

    У сборной Португалии за последние 15 встреч с учетом всех турниров числится 13 викторий в основное время, одна ничья и одно фиаско.

    Прогноз и ставка на Исландия U21 — Португалия U21

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Португалии U21 предлагают — 1.18.

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    На викторию Исландии U21 дают — 13.00, ничья оценена — в 6.70.

    Португальцы сильнее своего оппонента и должны выиграть в предстоящей игре, но учитывая тот факт, что игра будет проходить в Рейкьявике, гости вполне могут пропустить. В общем в данной встрече ставим на обмен забитыми мячами.

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    Исландия U21 — Португалия U21: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 12.10.2021. Прогнозы на футбол. Португальцы выиграют, но пропустят
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