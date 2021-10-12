Финляндия U21
Молодежь Финляндии в текущем отборочном турнире успела отыграть только три поединка, набрав в них четыре пункта.
Три балла финны заработали на старте данного соревнования, крупно обыграв на выезде сверстников из Эстонии со счетом 0:3, следом они проиграли дома хорватом со счетом 0:2.
В прошлом матче молодежная сборная сыграла вничью 1:1 с Азербайджаном на выезде. Теперь у нее четвертое место, где соперник отстает на пять очков.
Квалификационную компанию к ЧЕ-2021 «суоми» провели на своем уровне, заняв четвертое место среди шести команд, проиграв пять встреч при одной мировой и четырех викториях.
Австрия U21
Молодежная сборная Австрии в текущей квалификационной копании провела четыре игры, набрав в них девять очков и делит первые две строки с Хорватией.
Начали текущий отбор «красно-белые» с виктории над Эстонией на своем поле 2:0, затем проиграли в гостях Норвегии 1:3, после чего дома разгромили сверстников из Азербайджана — 6:0.
В прошлом туре команда еще раз оставила ни с чем Эстонию, но теперь уже с разгромным результатом — 4:0.
У молодежки Австрии за последние восемь встреч с учетом всех проведенных турниров числится семь викторий и одно поражение.
Прогноз и ставки
Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,65,
Успех хозяев поля оценивается в 4,40, тогда как ничья — в 3,50.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,50.