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    Удержится ли Австрия на первом месте?

    Финляндия U21 — Австрия U21. Прогноз, ставка (к. 2.50) на футбол, отбор на молодежный ЧЕ-2023, 12 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Финляндия U21 — Австрия U21
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    Австрия потерпела одно поражение в отборе на Евро-2023
    12 октября в Тампере молодежная команда Финляндии сыграет против сверстников из Австрии в отборочном матче чемпионата Европы-2023. Встреча начнется в 19:30 по мск. Финляндия U21 — Австрия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2023. Отбор. Группа A 12 Октября 2021 года
    Финляндия U21
  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа A
    •  Финляндия U21 19:30 Австрия U21 Австрия U21
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    Финляндия U21

    Молодежь Финляндии в текущем отборочном турнире успела отыграть только три поединка, набрав в них четыре пункта.

    Три балла финны заработали на старте данного соревнования, крупно обыграв на выезде сверстников из Эстонии со счетом 0:3, следом они проиграли дома хорватом со счетом 0:2.

    В прошлом матче молодежная сборная сыграла вничью 1:1 с Азербайджаном на выезде. Теперь у нее четвертое место, где соперник отстает на пять очков.

    Все прогнозы на футбол

    Квалификационную компанию к ЧЕ-2021 «суоми» провели на своем уровне, заняв четвертое место среди шести команд, проиграв пять встреч при одной мировой и четырех викториях.

    Австрия U21

    Молодежная сборная Австрии в текущей квалификационной копании провела четыре игры, набрав в них девять очков и делит первые две строки с Хорватией.

    Начали текущий отбор «красно-белые» с виктории над Эстонией на своем поле 2:0, затем проиграли в гостях Норвегии 1:3, после чего дома разгромили сверстников из Азербайджана — 6:0.

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    • В прошлом туре команда еще раз оставила ни с чем Эстонию, но теперь уже с разгромным результатом — 4:0.

    У молодежки Австрии за последние восемь встреч с учетом всех проведенных турниров числится семь викторий и одно поражение.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,65,

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    Успех хозяев поля оценивается в 4,40, тогда как ничья — в 3,50.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,50.

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    Финляндия U21 — Австрия U21: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 12.10.2021. Прогнозы на футбол. Удержится ли Австрия на первом месте?
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