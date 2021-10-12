Дания сыграет на своем поле с Австрией в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 12 октября, начало — в 21:45 мск. Дания — Австрия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Дании

Сборная Дании в текущем отборочном цикле выступает отлично. Более того, датчане выиграли все 7 своих матчей с разницей мячей 26:0. Крейсер!

Датчанам осталось сделать лишь один шаг, и первое место от них уже никуда не денется. Потенциально их еще могут догнать шотландцы, но вряд ли такое произойдет.

В минувшем туре квалификации сборная Дании добыла свою очередную викторию. На выезде были разгромлены молдаване (0:4).

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Разумеется, скандинавы хотят продолжить свой победный сериал. Да и сохранить свои ворота сухими — тоже неплохая мотивация.

Сборная Австрии

Австрийцы этот отборочный цикл проваливают. Шансов на итоговое 2 место в группе у команды все меньше, и нужно непременно побеждать в Копенгагене.

На текущий момент сборная Австрии занимает 4 место в группе, набрав лишь 10 очков в 7 матчах. При этом отставание от заветного второго места составляет 4 очка.

Минувший тур Австрия провела вполне удачно. Победа на выезде над фарерцами (0:2) оставляет шансы на исправление ситуации.

С датчанами Австрия играет неудачно. Из пяти последних очных встреч австрийцы победили лишь в одной при четырех поражениях.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Данию за 1.51, на ничью за 4.38, а на Австрию — за 7.20.

Датчане сносят всех и вся на своем пути, и наверняка быстро возьмут свое .

Австрийцам нужно исключительно побеждать, дабы не потерять шансы на итоговое второе место.

Датчане наверняка продемонстрируют стартовую активность. Наши прогноз и ставка — Победа Дании в 1 тайме с коэффициентом 2.07.