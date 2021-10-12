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    Дания сразу придавит австрийцев?

    Дания — Австрия. Прогноз, ставка (к. 2.07) на футбол, ЧМ-2022, 12 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Дания — Австрия
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    Симон Кьер
    Дания сыграет на своем поле с Австрией в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 12 октября, начало — в 21:45 мск. Дания — Австрия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа F 12 Октября 2021 года
    Дания
  • Копенгаген
    •  Дания 21:45 Австрия Австрия
  • Вена
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.50
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 6.80
  • Ставка!
    •

    Сборная Дании

    Сборная Дании в текущем отборочном цикле выступает отлично. Более того, датчане выиграли все 7 своих матчей с разницей мячей 26:0. Крейсер!

    Датчанам осталось сделать лишь один шаг, и первое место от них уже никуда не денется. Потенциально их еще могут догнать шотландцы, но вряд ли такое произойдет.

    В минувшем туре квалификации сборная Дании добыла свою очередную викторию. На выезде были разгромлены молдаване (0:4).

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    Разумеется, скандинавы хотят продолжить свой победный сериал. Да и сохранить свои ворота сухими — тоже неплохая мотивация.

    Сборная Австрии

    Австрийцы этот отборочный цикл проваливают. Шансов на итоговое 2 место в группе у команды все меньше, и нужно непременно побеждать в Копенгагене.

    На текущий момент сборная Австрии занимает 4 место в группе, набрав лишь 10 очков в 7 матчах. При этом отставание от заветного второго места составляет 4 очка.

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    • Минувший тур Австрия провела вполне удачно. Победа на выезде над фарерцами (0:2) оставляет шансы на исправление ситуации.

    С датчанами Австрия играет неудачно. Из пяти последних очных встреч австрийцы победили лишь в одной при четырех поражениях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Данию за 1.51, на ничью за 4.38, а на Австрию — за 7.20.

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    Датчане сносят всех и вся на своем пути, и наверняка быстро возьмут свое.

    Австрийцам нужно исключительно побеждать, дабы не потерять шансы на итоговое второе место.

    Датчане наверняка продемонстрируют стартовую активность. Наши прогноз и ставка — Победа Дании в 1 тайме с коэффициентом 2.07.

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    Дания — Австрия: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 12.10.2021. Прогнозы на футбол. Дания сразу придавит австрийцев?
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