Сборная Армении U21
Молодые армяне нынешний отборочный цикл начали не лучшим образом. Команда набрала лишь 3 очка в четырех матчах.
Причем пропускает сборная Армении U21 в среднем по два гола за матч. При этом забили армяне 4 мяча.
В минувшем туре квалификации команда уступила. В родных стенах армяне не устояли перед сербскими сверстниками (1:4).
С македонской молодежкой армяне традиционно играют неудачно. Из четырех очных встреч балканцы выиграли в двух при двух мировых.
Сборная Северной Македонии U21
Македонцы этот отборочный цикл проваливают. Сейчас команда Драгана Канатларовски замыкает турнирную таблицу своей группы с двумя очками в активе.
На текущий момент сборная Северной Македонии U21 забила лишь один мяч. При этом в свои ворота команда пропустила четыре в трех матчах.
Минувший тур Северная Македония U21 провела не столь успешно. Все-таки ничья с фарерцами (1:1) — явно не тот результат, который можно считать положительным.
Северная Македония U21 постарается добыть свою первую викторию в отборе. Такой исход видится вполне вероятным.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на Северную Македонию U21 за 2.40, на ничью за 3.30, а на Армению U21 — за 3.00.
Гости имеют неплохой состав, и должны переиграть нестабильных армян.
Македонцы смотрятся сильнее, и наверняка добудут свою первую викторию. Наши прогноз и ставка — Победа Северной Македонии U21 с коэффициентом 2.40.