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    Первая победа молодых македонцев?

    Армения U21 — Северная Македония U21. Прогноз, ставка (к. 2.40) на футбол, молодежный чемпионат Европы, 12 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Армения U21 — Северная Македония U21
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    Драган Канатларовски
    Армения U21 сыграет на своем поле с Северной Македонии U21 в рамках квалификации на молодежный чемпионат Европы. Матч пройдет 12 октября, начало — в 17:00 мск. Армения U21 — Северная Македония U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Сборная Армении U21

    Молодые армяне нынешний отборочный цикл начали не лучшим образом. Команда набрала лишь 3 очка в четырех матчах.

    Причем пропускает сборная Армении U21 в среднем по два гола за матч. При этом забили армяне 4 мяча.

    В минувшем туре квалификации команда уступила. В родных стенах армяне не устояли перед сербскими сверстниками (1:4).

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    С македонской молодежкой армяне традиционно играют неудачно. Из четырех очных встреч балканцы выиграли в двух при двух мировых.

    Сборная Северной Македонии U21

    Македонцы этот отборочный цикл проваливают. Сейчас команда Драгана Канатларовски замыкает турнирную таблицу своей группы с двумя очками в активе.

    На текущий момент сборная Северной Македонии U21 забила лишь один мяч. При этом в свои ворота команда пропустила четыре в трех матчах.

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  • 07/10/2021

    • Минувший тур Северная Македония U21 провела не столь успешно. Все-таки ничья с фарерцами (1:1) — явно не тот результат, который можно считать положительным.

    Северная Македония U21 постарается добыть свою первую викторию в отборе. Такой исход видится вполне вероятным.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Северную Македонию U21 за 2.40, на ничью за 3.30, а на Армению U21 — за 3.00.

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    Оборона армян ошибается слишком часто, пропуская в среднем по два гола за матч.

    Гости имеют неплохой состав, и должны переиграть нестабильных армян.

    Македонцы смотрятся сильнее, и наверняка добудут свою первую викторию. Наши прогноз и ставка — Победа Северной Македонии U21 с коэффициентом 2.40.

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    Армения U21 — Северная Македония U21: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 12.10.2021. Прогнозы на футбол. Первая победа молодых македонцев?
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