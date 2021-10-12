Армения U21 сыграет на своем поле с Северной Македонии U21 в рамках квалификации на молодежный чемпионат Европы. Матч пройдет 12 октября, начало — в 17:00 мск. Армения U21 — Северная Македония U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Армении U21

Молодые армяне нынешний отборочный цикл начали не лучшим образом. Команда набрала лишь 3 очка в четырех матчах.

Причем пропускает сборная Армении U21 в среднем по два гола за матч. При этом забили армяне 4 мяча.

В минувшем туре квалификации команда уступила. В родных стенах армяне не устояли перед сербскими сверстниками (1:4).

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С македонской молодежкой армяне традиционно играют неудачно. Из четырех очных встреч балканцы выиграли в двух при двух мировых.

Сборная Северной Македонии U21

Македонцы этот отборочный цикл проваливают. Сейчас команда Драгана Канатларовски замыкает турнирную таблицу своей группы с двумя очками в активе.

На текущий момент сборная Северной Македонии U21 забила лишь один мяч. При этом в свои ворота команда пропустила четыре в трех матчах.

Минувший тур Северная Македония U21 провела не столь успешно. Все-таки ничья с фарерцами (1:1) — явно не тот результат, который можно считать положительным.

Северная Македония U21 постарается добыть свою первую викторию в отборе. Такой исход видится вполне вероятным.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Северную Македонию U21 за 2.40, на ничью за 3.30, а на Армению U21 — за 3.00.

Оборона армян ошибается слишком часто , пропуская в среднем по два гола за матч.

Гости имеют неплохой состав, и должны переиграть нестабильных армян.

Македонцы смотрятся сильнее, и наверняка добудут свою первую викторию. Наши прогноз и ставка — Победа Северной Македонии U21 с коэффициентом 2.40.