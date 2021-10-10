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    «Палмейрас» прервет безвыигрышную серию?

    «Палмейрас» — «Брагантино». Прогноз, ставка (к. 1.90) на футбол, Чемпионат Бразилия, 10 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Палмейрас» — «Брагантино»
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    «Палмейрас»
    В рамках 25-го тура бразильской Серии А «Палмейрас» на своем поле сыграет против «Брагантино». Встреча состоится 10 октября и начнется в 03:00 по мск. «Палмейрас» — «Брагантино»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Палмейрас»

    «Палмейрас» еще с двумя другими командами делит вторую строку в турнирной таблице бразильской Серии А, правда, значительно уступая лидеру.

    К данной встрече «зеленейшие» подходят с 5-матчевой безвыигрышной серией, в который дважды уступили, а также три встречи свели мировыми исходами.

    Именно в рамках внутреннего чемпионата клуб из города Сан-Паулу в этот период раз сыграл вничью и дважды уступил. Одно из фиаско состоялось накануне в гостях от «Америка Минейро» со счетом 1:2.

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    В родных стенах в текущем розыгрыше Серии А «Палмейрас» добыл семь викторий, трижды уходил с поля поверженным и дважды делил очки со своими оппонентами.

    «Брагантино»

    «Брагантино» разместился на шестой позиции в турнирной таблице бразильского первенства, имея на своем счету на четыре очка меньше, чем у предстоящего противника.

    У «красных быков» за последние шесть встреч с учетом всех турниров числится только одно поражение. Также в этот период они дважды победили и три встречи закончили вничью.

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    • Две из этих мировых пришлись на предыдущие матчи, где клуб из города Браганса-Паулиста на своем поле в рамках чемпионата страны поочередно поделил очки с «Коринтиансом» 2:2 и «Фламенго» 1:1.

    Только дважды вне родных в текущем первенстве «Брагантино» проиграл, еще коллектив трижды сыграл вничью и шесть матчей выиграл.

    В прошлом чемпионате Бразилии эти клубы обменялись домашними викториями — 1:0 и 1:3.

    Прогноз и ставка на «Палмейрас» — «Брагантино»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Палмейраса» предлагают — 1.90.

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    На викторию «Брагантино» дают — 4.48, ничья оценена — в 3.60.

    После ряда неудач хозяева должны собрать всю волю в кулак и наконец-то добыть победу в рамках внутреннего первенства. Наша ставка на эту игру — П1.

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    «Палмейрас» — «Брагантино»: прогноз, ставка (), статистика, коэффициенты матча 10.10.2021. Прогнозы на футбол. «Палмейрас» прервет безвыигрышную серию?
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