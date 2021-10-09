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    «Автозаводцы» пополнятся тремя очками

    «Торпедо» — КАМАЗ. Прогноз и ставка (к. 1.90) на футбол, Чемпионат России, 9 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Торпедо» — КАМАЗ
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    «Торпедо»
    В субботу, 9 октября, в Москве на стадионе им. Эдуарда Стрельцова «Торпедо» примет КАМАЗ из Набережных Челнов в 15-м туре ФНЛ. Стартовый свисток будет дан в 17:00 по мск. «Торпедо» — КАМАЗ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Торпедо»

    С 30 набранными баллами «Торпедо» делит второе место с воронежским «Факелом» в турнирной таблице первого российского дивизиона, отставая на четыре балла от лидера.

    Стоит отметить, что у «автозаводцев» всего лишь одна виктория за последние семь встреч первенства, которая случилась почти месяц тому назад в родных стенах над «Оренбургом» — 2:1.

    Также в этот период москвичи потерпели одну неудачу и пять раз делили очки со своими оппонентами. Две из этих мировых пришлись на два последних тура — по 1:1 дома с «Нефтехимиком» и в гостях с «Ротором».

    Все прогнозы на футбол

    В текущем розыгрыше ФНЛ «торпедовцы» на своем поле еще не проигрывали, добившись пяти викторий и четыре раза сыграв вничью.

    КАМАЗ

    КАМАЗ, поднявшийся в прошлом сезоне из третьей лиги, в данном розыгрыше ФНЛ идет на девятой позиции в турнирной таблице, имея на своем счету 22 очка, проигрывая семь пунктов зоне плей-офф.

    Коллектив из Набережных Челнов за 15 проведенных игр смог добиться шести викторий, пять раз он уходил с поля поверженным и четыре встречи завершил мировыми исходами.

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    • В минувшем туре первенства команда на своем поле смогла переиграть молодежь «Краснодара», выиграв со счетом 2:1. Этим выигрышем она прервала 5-матчевую безвыигрышную серию, где было три фиаско.

    Вне родных стен КАМАЗ в этом розыгрыше ФНЛ выступает неплохо, выиграв и проиграв по одному поединку при трех мировых исходах.

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    Последний раз между собой эти клубы играли аж в 2011 года и тогда обменялись домашними победами — 2:0 и 2:3.

    Прогноз и ставка на «Торпедо» — КАМАЗ

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Торпедо» — 1.60, победа КАМАЗа — 5.80, ничья — 4.00.

    Прогнозируем, что «автозаводцы», которые сильно выступают в родных стенах, справятся с КАМАЗом, выиграв минимум в один мяч.

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    «Торпедо» — КАМАЗ: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 09.10.2021. Прогнозы на футбол. «Автозаводцы» пополнятся тремя очками
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