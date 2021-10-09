В субботу, 9 октября, в Москве на стадионе им. Эдуарда Стрельцова «Торпедо» примет КАМАЗ из Набережных Челнов в 15-м туре ФНЛ. Стартовый свисток будет дан в 17:00 по мск. «Торпедо» — КАМАЗ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торпедо»

С 30 набранными баллами «Торпедо» делит второе место с воронежским «Факелом» в турнирной таблице первого российского дивизиона, отставая на четыре балла от лидера.

Стоит отметить, что у «автозаводцев» всего лишь одна виктория за последние семь встреч первенства, которая случилась почти месяц тому назад в родных стенах над «Оренбургом» — 2:1.

Также в этот период москвичи потерпели одну неудачу и пять раз делили очки со своими оппонентами. Две из этих мировых пришлись на два последних тура — по 1:1 дома с «Нефтехимиком» и в гостях с «Ротором».

Все прогнозы на футбол

В текущем розыгрыше ФНЛ «торпедовцы» на своем поле еще не проигрывали, добившись пяти викторий и четыре раза сыграв вничью.

КАМАЗ

КАМАЗ, поднявшийся в прошлом сезоне из третьей лиги, в данном розыгрыше ФНЛ идет на девятой позиции в турнирной таблице, имея на своем счету 22 очка, проигрывая семь пунктов зоне плей-офф.

Коллектив из Набережных Челнов за 15 проведенных игр смог добиться шести викторий, пять раз он уходил с поля поверженным и четыре встречи завершил мировыми исходами.

В минувшем туре первенства команда на своем поле смогла переиграть молодежь «Краснодара», выиграв со счетом 2:1. Этим выигрышем она прервала 5-матчевую безвыигрышную серию, где было три фиаско.

Вне родных стен КАМАЗ в этом розыгрыше ФНЛ выступает неплохо, выиграв и проиграв по одному поединку при трех мировых исходах.

Последний раз между собой эти клубы играли аж в 2011 года и тогда обменялись домашними победами — 2:0 и 2:3.

Прогноз и ставка на «Торпедо» — КАМАЗ

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Торпедо» — 1.60, победа КАМАЗа — 5.80, ничья — 4.00.

Прогнозируем, что «автозаводцы», которые сильно выступают в родных стенах, справятся с КАМАЗом, выиграв минимум в один мяч.