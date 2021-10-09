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    «Текстильщик» — «Томь». Прогноз и ставка (к. 3.34) на футбол, Чемпионат России, 9 октября 2021 года

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    «Текстильщик»
    В 16-м туре первого российского дивизиона «Текстильщик» в Иваново сыграет против томской «Томи». Встреча состоится 9 октября и начнется в 16:00 по мск. «Текстильщик» — «Томь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 09 Октября 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.55
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 2.60
  • Ставка!
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    «Текстильщик»

    После 15 проведенных туров «Текстильщик» с 13 набранными очками находится в зоне вылета, отставая от безопасной позиции на четыре пункта.

    У ивановцев текущем первенстве числится всего лишь три виктории за всю турнирную дистанцию, еще они четыре раза делили очки со своими оппонентами и восемь раз были повержены.

    За последние пять туров коллектив потерпел три фиаско, а также сумел обыграть на своем поле «Балтику» 3:2 в позапрошлом туре, а немного ранее расписал мировую с липецким «Металлургом» 0:0 на его поле.

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    Домашние встречи «Текстильщик» в данном чемпионате проводит лучше, чем выездные, выиграв три раза при четырех поражениях.

    «Томь»

    В прошлом сезоне «Томь» избежала понижения в классе только благодаря исключению «Чайки» из первой российской лиги.

    В текущем же розыгрыше ФНЛ клуб из Томска после 15 туров набрал 17 очков, с которыми идет на 14 позиции в турнирной таблице ФНЛ, опережая опасную зону на четыре пункта.

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    • К данной игре «сибиряки» подходят с серией из двух фиаско, где они по 1:3 уступили в гостях «Спартаку-2» и на своем поле «Алании». Перед этим они не проигрывали на протяжении трех встреч, победив в двух из них.

    Выездные матчи текущего первенства первой лиги принесли «Томи» две виктории, одну мировую и шесть поражений.

    В прошлом сезоне «Текстильщик» в играх с «Томью» набрал четыре очка, выиграв 2:0 на выезде и сыграв 1:1 на своем поле.

    Прогноз и ставка на «Текстильщик» — «Томь»

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Текстильщика» предлагают — 2.55.

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    На викторию «Томи» дают — 2.61, ничья оценена — в 3.54.

    Обе команды очень мотивированы набрать очки в этом матче, и вполне могут их поделить между собой. В общем, в данной игре рекомендуем ставить на ничью.

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    «Текстильщик» — «Томь»: прогноз, ставка (3.34), статистика, коэффициенты матча 09.10.2021. Прогнозы на футбол. Поединок сильнейшего не выявит
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