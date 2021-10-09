«Текстильщик»
После 15 проведенных туров «Текстильщик» с 13 набранными очками находится в зоне вылета, отставая от безопасной позиции на четыре пункта.
У ивановцев текущем первенстве числится всего лишь три виктории за всю турнирную дистанцию, еще они четыре раза делили очки со своими оппонентами и восемь раз были повержены.
За последние пять туров коллектив потерпел три фиаско, а также сумел обыграть на своем поле «Балтику» 3:2 в позапрошлом туре, а немного ранее расписал мировую с липецким «Металлургом» 0:0 на его поле.
Домашние встречи «Текстильщик» в данном чемпионате проводит лучше, чем выездные, выиграв три раза при четырех поражениях.
«Томь»
В прошлом сезоне «Томь» избежала понижения в классе только благодаря исключению «Чайки» из первой российской лиги.
В текущем же розыгрыше ФНЛ клуб из Томска после 15 туров набрал 17 очков, с которыми идет на 14 позиции в турнирной таблице ФНЛ, опережая опасную зону на четыре пункта.
К данной игре «сибиряки» подходят с серией из двух фиаско, где они по 1:3 уступили в гостях «Спартаку-2» и на своем поле «Алании». Перед этим они не проигрывали на протяжении трех встреч, победив в двух из них.
Выездные матчи текущего первенства первой лиги принесли «Томи» две виктории, одну мировую и шесть поражений.
В прошлом сезоне «Текстильщик» в играх с «Томью» набрал четыре очка, выиграв 2:0 на выезде и сыграв 1:1 на своем поле.
Прогноз и ставка на «Текстильщик» — «Томь»
В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Текстильщика» предлагают — 2.55.
На викторию «Томи» дают — 2.61, ничья оценена — в 3.54.
Обе команды очень мотивированы набрать очки в этом матче, и вполне могут их поделить между собой. В общем, в данной игре рекомендуем ставить на ничью.