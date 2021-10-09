Сборная Сербии сыграет на выезде с командой Люксембурга в отборочном турнире ЧМ-2022. Матч пройдет 9 октября, начало — в 21:45 мск. Люксембург — Сербия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Люксембург

Сборная Люксембурга после четырех сыгранных матчей занимает в своей отборочной группе третье место. Сейчас в активе хозяев шесть очков.

В прошлом месяце Люксембург одержал домашнюю победу над Азербайджаном — 2:1. Соперник получил два мяча в свои ворота уже к середине первого тайма.

После этого Люксембург уступил в гостях команде Сербии со счетом 1:4.

Кроме того, в начале сентября сборная Люксембурга провела товарищеский матч с Катаром, который завершился вничью 1:1.

Люксембург пропустил больше одного гола только в двух из семи предыдущих матчей.

Сербия

Тем временем Сербия после пяти сыгранных матчей находится на второй строчке, отставая на два очка от Португалии и опережая на пять баллов Люксембург.

Сербы еще ни разу не проигрывали в текущем отборе. На данный момент у них три победы и две ничьи.

В начале сентября команда Драгана Стойковича разгромила Люксембург и сыграла на выезде вничью с Ирландией.

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Кроме того, Сербия одержала уверенную победу над Катаром (4:0) в рамках товарищеского матча.

Сербия в 12-ти предыдущих матчах потерпела лишь одно поражение.

Прогноз и ставка

На Люксембург в этом матче можно поставить за 8.20, ничью букмекеры предлагают за 4.80, а победу Сербии — за 1.44.

Футбольный Люксембург сейчас на подъеме, это факт. Не так давно Себастьен Тилль из «Шерифа» забил решающий гол в матче Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Раньше о подобном в Люксембурге даже не мечтали.

В общем, сербам будет сложно. Люксембург может удивить. На поле этой сборной в текущем отборе даже Португалии пришлось помучиться.

Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.45.

Также можно рассмотреть ставку просто на гол Люксембурга за 1.78.