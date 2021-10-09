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    Сможет ли Сербия выиграть в Люксембурге?

    Люксембург — Сербия. Прогноз (к. 2.45) и ставки на отборочный турнир ЧМ-2022 9 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Люксембург — Сербия
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    Сербы обыграли Люксембург на своем поле со счетом 4:1
    Сборная Сербии сыграет на выезде с командой Люксембурга в отборочном турнире ЧМ-2022. Матч пройдет 9 октября, начало — в 21:45 мск. Люксембург — Сербия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа A 09 Октября 2021 года
    Люксембург
  • Люксембург
    •  Люксембург 21:45 Сербия Сербия
  • Белград
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 8.00
  • X
  • 4.70
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  • 1.42
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    Люксембург

    Сборная Люксембурга после четырех сыгранных матчей занимает в своей отборочной группе третье место. Сейчас в активе хозяев шесть очков.

    В прошлом месяце Люксембург одержал домашнюю победу над Азербайджаном — 2:1. Соперник получил два мяча в свои ворота уже к середине первого тайма.

    После этого Люксембург уступил в гостях команде Сербии со счетом 1:4.

    Кроме того, в начале сентября сборная Люксембурга провела товарищеский матч с Катаром, который завершился вничью 1:1.

    Люксембург пропустил больше одного гола только в двух из семи предыдущих матчей.

    Сербия

    Тем временем Сербия после пяти сыгранных матчей находится на второй строчке, отставая на два очка от Португалии и опережая на пять баллов Люксембург.

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    • Сербы еще ни разу не проигрывали в текущем отборе. На данный момент у них три победы и две ничьи.

    В начале сентября команда Драгана Стойковича разгромила Люксембург и сыграла на выезде вничью с Ирландией.

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    Кроме того, Сербия одержала уверенную победу над Катаром (4:0) в рамках товарищеского матча.

    Сербия в 12-ти предыдущих матчах потерпела лишь одно поражение.

    Прогноз и ставка

    На Люксембург в этом матче можно поставить за 8.20, ничью букмекеры предлагают за 4.80, а победу Сербии — за 1.44.

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    Футбольный Люксембург сейчас на подъеме, это факт. Не так давно Себастьен Тилль из «Шерифа» забил решающий гол в матче Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Раньше о подобном в Люксембурге даже не мечтали.

    В общем, сербам будет сложно. Люксембург может удивить. На поле этой сборной в текущем отборе даже Португалии пришлось помучиться.

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.45.

    Также можно рассмотреть ставку просто на гол Люксембурга за 1.78.

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    Люксембург — Сербия: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 09.10.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли Сербия выиграть в Люксембурге?
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