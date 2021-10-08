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    Черногорцы добудут «сухую» викторию

    Гибралтар — Черногория. Прогноз, ставка (к. 1.76) на футбол, отбор ЧМ-2022, 8 октября 2021 года

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    Ристо Радунович
    8 октября в седьмом туре отборочной компании к ЧМ-2020 сборная Гибралтара дома примет национальную команду Черногории. Встреча начнется в 21:45 по мск. Гибралтар — Черногория: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа G 08 Октября 2021 года
    Гибралтар
  • ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа G
    •  Гибралтар 21:45 Черногория Черногория
  • Подгорица
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    Коэффициенты на матч
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  • 10.00
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  • 1.11
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    Гибралтар

    Сборная Гибралтара в текущей квалификации проиграла все шесть проведенных матчей и плотно засела на дне турнирной таблицы своей отборочной группы.

    Начали гибралтарцы текущую компанию с домашнего поражения от Норвегии 0:3. Затем они были разгромлены в гостях предстоящим противником 1:4, после чего пропустили семь безответных голов от Нидерландов.

    В осенней же части турнира «футбольный карлик» потерпел домашнее фиаско от сборной Турции со счетом 0:3, а также на выезде был повержен 1:3 Латвией и 1:5 норвежцами.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Отметим, Гибралтар играет во втором отборочном цикле чемпионатов мира и пока проиграл все 16 матчей. И только три поражения были с разницей менее чем в три мяча.

    Черногория

    Сборная Черногории в данном отборочном турнире к мундиалю в Катаре после шести туров идет на четвертой строке, имея восемь баллов в копилке и отстает от первых двух мест на пять баллов.

    Стартовали «соколы» в данной компании с двух викторий подряд, выиграв у Латвии 2:1 на ее поле и у Гибралтара 4:1 на своей арене, в третьем туре они проиграли Норвегии 0:1 в гостях.

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  • 04/10/2021

    • В осенней же части соревнования черногорцы сперва расписали выездную мировую против сборной Турции, сыграв 2:2, затем были разгромлены на выезде 0:4 Нидерландами и в родных стенах расписали мировую с латвийцами 0:0.

    За последние 15 матчей у Черногории в отборочных циклах чемпионатов мира насчитывается семь побед, шесть поражений и два ничейных исхода.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Черногории предлагают — 1.09.

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    На викторию Гибралтара дают — 24.00, ничья оценена — в 11.00.

    Так как гибралтарцы забивают крайне редко, то в этой встрече рекомендуем ставить на «сухую» викторию гостей.

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    Гибралтар — Черногория: прогноз, ставка (1.76), статистика, коэффициенты матча 08.10.2021. Прогнозы на футбол. Черногорцы добудут «сухую» викторию
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