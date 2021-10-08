8 октября в седьмом туре отборочной компании к ЧМ-2020 сборная Гибралтара дома примет национальную команду Черногории. Встреча начнется в 21:45 по мск. Гибралтар — Черногория: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Гибралтар

Сборная Гибралтара в текущей квалификации проиграла все шесть проведенных матчей и плотно засела на дне турнирной таблицы своей отборочной группы.

Начали гибралтарцы текущую компанию с домашнего поражения от Норвегии 0:3. Затем они были разгромлены в гостях предстоящим противником 1:4, после чего пропустили семь безответных голов от Нидерландов.

В осенней же части турнира «футбольный карлик» потерпел домашнее фиаско от сборной Турции со счетом 0:3, а также на выезде был повержен 1:3 Латвией и 1:5 норвежцами.

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Отметим, Гибралтар играет во втором отборочном цикле чемпионатов мира и пока проиграл все 16 матчей. И только три поражения были с разницей менее чем в три мяча.

Черногория

Сборная Черногории в данном отборочном турнире к мундиалю в Катаре после шести туров идет на четвертой строке, имея восемь баллов в копилке и отстает от первых двух мест на пять баллов.

Стартовали «соколы» в данной компании с двух викторий подряд, выиграв у Латвии 2:1 на ее поле и у Гибралтара 4:1 на своей арене, в третьем туре они проиграли Норвегии 0:1 в гостях.

В осенней же части соревнования черногорцы сперва расписали выездную мировую против сборной Турции, сыграв 2:2, затем были разгромлены на выезде 0:4 Нидерландами и в родных стенах расписали мировую с латвийцами 0:0.

За последние 15 матчей у Черногории в отборочных циклах чемпионатов мира насчитывается семь побед, шесть поражений и два ничейных исхода.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Черногории предлагают — 1.09.

На викторию Гибралтара дают — 24.00, ничья оценена — в 11.00.

Так как гибралтарцы забивают крайне редко, то в этой встрече рекомендуем ставить на «сухую» викторию гостей.