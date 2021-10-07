В четверг, 7 октября, сборная Германии сыграет с командой Израиля в рамках отборочного турнира молодежного чемпионата Европы-2023. Встреча группы B, которая пройдет в Падерборне, начнется в 19:15 по московскому времени. Германия U21 — Израиль U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Германия U21

Молодежная сборная Германии возглавляет турнирную таблицу группы B, набрав 6 очков в двух сыгранных турах.

В текущем отборочном цикле подопечные Антонио Ди Сальво успели обыграть Сан-Марино (6:0) и Латвию (3:1).

Три из восьми голов немецкой команды на свой счет записал уроженец Камеруна Юссуфа Мукоко, который в свои 16 лет имеет профессиональный контракт с дортмундской «Боруссией».

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Стоит отметить, что на завершившемся минувшим летом чемпионате Европы 2021 года сборная Германии стала победителем, обыграв в финале Португалию (1:0).

Израиль U21

Молодежная сборная Израиля идет второй в турнирной таблице группы B c 6 баллами после двух туров.

Команда Алона Хазана сначала нанесла поражение Венгрии (2:1), а затем — Польше (2:1).

Явного лидера в израильской команде выделить сложно. Большинство игроков выступают в местном чемпионате. Исключения — полузащитник Илай Эльмкис из австрийского «Адмира Вакер» и форвард Суф Подгоряну из итальянской «Специи».

Отбор на ЧЕ-2021 сборная Израиля провалила, заняв лишь третье место в своей группе, где отстала и от Испании, и от Северной Македонии.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа сборной Германии — 1.18, победа сборной Израиля — 15.50, ничья — 7.10.

Немцы на правах действующих чемпионов континента обязаны не только успешно проходить квалификацию, но и побеждать на своем поле израильтян.

По качеству игры подопечные Антонио Ди Сальво значительно превосходят оппонентов, поэтому наш прогноз и ставка — «победа сборной Германии с форой -2» за 1.95.

Еще один вариант — «сборная Германии победит и не пропустит». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.82.