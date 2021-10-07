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    Подтвердит ли Германия свой высокий класс?

    Германия U21 — Израиль U21. Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч квалификации молодежного чемпионата Европы по футболу 7 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Германия U21 — Израиль U21
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    Футболисты молодежной сборной Германии
    В четверг, 7 октября, сборная Германии сыграет с командой Израиля в рамках отборочного турнира молодежного чемпионата Европы-2023. Встреча группы B, которая пройдет в Падерборне, начнется в 19:15 по московскому времени. Германия U21 — Израиль U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Германия U21

    Молодежная сборная Германии возглавляет турнирную таблицу группы B, набрав 6 очков в двух сыгранных турах.

    В текущем отборочном цикле подопечные Антонио Ди Сальво успели обыграть Сан-Марино (6:0) и Латвию (3:1).

    Три из восьми голов немецкой команды на свой счет записал уроженец Камеруна Юссуфа Мукоко, который в свои 16 лет имеет профессиональный контракт с дортмундской «Боруссией».

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    Стоит отметить, что на завершившемся минувшим летом чемпионате Европы 2021 года сборная Германии стала победителем, обыграв в финале Португалию (1:0).

    Израиль U21

    Молодежная сборная Израиля идет второй в турнирной таблице группы B c 6 баллами после двух туров.

    Команда Алона Хазана сначала нанесла поражение Венгрии (2:1), а затем — Польше (2:1).

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    • Явного лидера в израильской команде выделить сложно. Большинство игроков выступают в местном чемпионате. Исключения — полузащитник Илай Эльмкис из австрийского «Адмира Вакер» и форвард Суф Подгоряну из итальянской «Специи».

    Отбор на ЧЕ-2021 сборная Израиля провалила, заняв лишь третье место в своей группе, где отстала и от Испании, и от Северной Македонии.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа сборной Германии — 1.18, победа сборной Израиля — 15.50, ничья — 7.10.

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    Немцы на правах действующих чемпионов континента обязаны не только успешно проходить квалификацию, но и побеждать на своем поле израильтян.

    По качеству игры подопечные Антонио Ди Сальво значительно превосходят оппонентов, поэтому наш прогноз и ставка — «победа сборной Германии с форой -2» за 1.95.

    Еще один вариант — «сборная Германии победит и не пропустит». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.82.

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    Германия U21 — Израиль U21: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 07.10.2021. Прогнозы на футбол. Подтвердит ли Германия свой высокий класс?
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