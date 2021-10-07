Германия U21
Молодежная сборная Германии возглавляет турнирную таблицу группы B, набрав 6 очков в двух сыгранных турах.
В текущем отборочном цикле подопечные Антонио Ди Сальво успели обыграть Сан-Марино (6:0) и Латвию (3:1).
Три из восьми голов немецкой команды на свой счет записал уроженец Камеруна Юссуфа Мукоко, который в свои 16 лет имеет профессиональный контракт с дортмундской «Боруссией».
Стоит отметить, что на завершившемся минувшим летом чемпионате Европы 2021 года сборная Германии стала победителем, обыграв в финале Португалию (1:0).
Израиль U21
Молодежная сборная Израиля идет второй в турнирной таблице группы B c 6 баллами после двух туров.
Команда Алона Хазана сначала нанесла поражение Венгрии (2:1), а затем — Польше (2:1).
Явного лидера в израильской команде выделить сложно. Большинство игроков выступают в местном чемпионате. Исключения — полузащитник Илай Эльмкис из австрийского «Адмира Вакер» и форвард Суф Подгоряну из итальянской «Специи».
Отбор на ЧЕ-2021 сборная Израиля провалила, заняв лишь третье место в своей группе, где отстала и от Испании, и от Северной Македонии.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа сборной Германии — 1.18, победа сборной Израиля — 15.50, ничья — 7.10.
Немцы на правах действующих чемпионов континента обязаны не только успешно проходить квалификацию, но и побеждать на своем поле израильтян.
По качеству игры подопечные Антонио Ди Сальво значительно превосходят оппонентов, поэтому наш прогноз и ставка — «победа сборной Германии с форой -2» за 1.95.
Еще один вариант — «сборная Германии победит и не пропустит». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.82.