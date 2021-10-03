7 октября на стадионе «Сэлхерст Парк» «Кристал Пэлас» примет «Лестер» в матче 7 тура английской Премьер-лиги. Начало поединка в 16:00 мск. «Кристал Пэлас» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кристал Пэлас»

Лондонцы начали чемпионат на своем уровне. Крепкий середняк АПЛ в шести матчах набрал шесть очков, и осел на 15 позиции.

11 сентября туре «Кристал Пэлас» добыл важнейшие первые три очка. Команда дома сотворила сенсацию, разгромив «Тоттенхэм» (3:0).

Тем не менее, после этого «Орлы» потерпели разгром от «Ливерпуля» (0:3) на выезде и разошлись миром с «Брайтоном» (1:1) дома.

Все прогнозы на АПЛ

Патрик Виейра старается привить своим подопечным атакующий футбол. Пока получается не слишком — только шесть голов в шести матчах.

«Лестер»

В текущем же сезоне «Лестер» идет только в середине турнирной таблицы, забив за всю турнирную дистанцию только семь мячей, а пропустил на три гола больше.

Лишь 13 место на текущий момент вполне тянет на провал. В минувшем туре АПЛ Джейми Варди и компания расписали мировую с «Бернли» (2:2).

К бедам в АПЛ добавились и неприятности в Лиге Европы, где коллектив после ничьей с «Наполи» (2:2) дома проиграл на выезде «Легии» (0:1).

Таким образом, в шести последних поединках во всех турнирах подопечные Роджерса одержали лишь одну победу при трех поражениях.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,37.

Успех хозяев поля оценивается в 3,10, тогда как ничья — в 3,30.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,62.