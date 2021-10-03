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    Вернется ли «Лестер» к победам в АПЛ?

    «Кристал Пэлас» — «Лестер». Прогноз (к. 2.62) и ставки на футбол, АПЛ, 7 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Кристал Пэлас» — «Лестер»
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    «Лестер» идет лишь на 13 месте
    7 октября на стадионе «Сэлхерст Парк» «Кристал Пэлас» примет «Лестер» в матче 7 тура английской Премьер-лиги. Начало поединка в 16:00 мск. «Кристал Пэлас» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 03 Октября 2021 года
    Кристал Пэлас
  • Лондон
    •  Кристал Пэлас 16:00 Лестер Лестер
  • Лестер
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.30
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 2.20
  • Ставка!
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    «Кристал Пэлас»

    Лондонцы начали чемпионат на своем уровне. Крепкий середняк АПЛ в шести матчах набрал шесть очков, и осел на 15 позиции.

    11 сентября туре «Кристал Пэлас» добыл важнейшие первые три очка. Команда дома сотворила сенсацию, разгромив «Тоттенхэм» (3:0).

    Тем не менее, после этого «Орлы» потерпели разгром от «Ливерпуля» (0:3) на выезде и разошлись миром с «Брайтоном» (1:1) дома.

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    Патрик Виейра старается привить своим подопечным атакующий футбол. Пока получается не слишком — только шесть голов в шести матчах.

    «Лестер»

    В текущем же сезоне «Лестер» идет только в середине турнирной таблицы, забив за всю турнирную дистанцию только семь мячей, а пропустил на три гола больше.

    Лишь 13 место на текущий момент вполне тянет на провал. В минувшем туре АПЛ Джейми Варди и компания расписали мировую с «Бернли» (2:2).

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    • К бедам в АПЛ добавились и неприятности в Лиге Европы, где коллектив после ничьей с «Наполи» (2:2) дома проиграл на выезде «Легии» (0:1).

    Таким образом, в шести последних поединках во всех турнирах подопечные Роджерса одержали лишь одну победу при трех поражениях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,37.

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    Успех хозяев поля оценивается в 3,10, тогда как ничья — в 3,30.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,62.

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    «Кристал Пэлас» — «Лестер»: прогноз, ставка (2.62), статистика, коэффициенты матча 03.10.2021. Прогнозы на футбол. Вернется ли «Лестер» к победам в АПЛ?
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