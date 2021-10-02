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    Карагандинцы одолеют «Туран»?

    «Туран» — «Шахтер» Караганда. Прогноз, ставка (к. 2.65) на футбол, чемпионат Казахастана, 2 октября 2021 года

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    «Шахтер» Караганда
    «Туран» сыграет на своем поле с «Шахтером» Караганда в рамках 23-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 2 октября, начало — в 16:00 мск. «Туран» — «Шахтер» Караганда: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Туран»

    «Туран» борется за выживание. Причем все шансы сохранить прописку в элите у команды имеются, особенно если учесть семиочковый отрыв от зоны вылета.

    На текущий момент в активе у «Турана» 23 очка. Команда занимает 12 место, имея ужасную разницу забитых и пропущенных мячей — 19:36.

    В минувшем туре «Туран» на выезде разжился тремя очками. Минимальная победа над «Кызылжаром» получилась с оттенком курьезности, ведь судьбу встречи решил автогол.

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    Против «горняков» команда играла лишь однажды. В первом круге «Туран» добыл минимальную победу на выезде.

    «Шахтер» Караганда

    Эта команда мечтает вернуться на самые высокие места. Впрочем, учитывая нынешние реалии, уже сам подъем «горняков» из нижней части таблицы считается неплохим исходом.

    На текущий момент «Шахтер» Караганда занимает скромное 9 место с 26 очками в активе. Правда, с атакой все никак не складывается: всего 20 забитых мячей в 22 матчах.

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    • В минувшем туре «Шахтер» Караганда добыл почетную для себя ничью. Домашняя встреча с «Кайратом» завершилась паритетом (1:1).

    «Горняки» проводят неплохой турнирный отрезок. Уже более месяца команда из Караганды не проигрывает.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Туран» за 2.55, на ничью за 3.35, а на «Шахтер» Караганда — за 2.65.

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    Хозяева еще борются за выживание, но вряд ли смогут переиграть карагандинцев.

    «Шахтер» Караганда находится в неплохих кондициях, и явно намеревается подняться хотя бы на пару строчек в таблице.

    Гости пребывают в накате, и намерены поквитаться за поражение в первом круге. Наши прогноз и ставка — Победа «Шахтера» Караганда с коэффициентом 2.65.

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    «Туран» — «Шахтер» Караганда: прогноз, ставка (2.65), статистика, коэффициенты матча 02.10.2021. Прогнозы на футбол. Карагандинцы одолеют «Туран»?
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