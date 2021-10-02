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    «Канониры» оставят с носом «Химки»?

    «Арсенал» Тула — «Химки». Прогноз, ставка (к. 2.55) на футбол, РПЛ, 2 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» Тула — «Химки»
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    Игорь Смольников
    «Арсенал» Тула сыграет на своем поле с «Химками» в рамках 10-го тура чемпионата России. Матч пройдет 2 октября, начало — в 19:00 мск. «Арсенал» Тула — «Химки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 02 Октября 2021 года
    Арсенал Тула
  • Тула
    •  Арсенал Тула 19:00 Химки Химки
  • Московская область
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.70
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.70
  • Ставка!
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    «Арсенал» Тула

    «Арсенал» Тула борется за выживание в РПЛ. Пока не оправдывает себя даже приход на тренерский мостик многоопытного Миодрага Божовича.

    На текущий момент «канониры» все еще находятся на 13 месте в турнирной таблице. Причем туляки лишь на 2 очка опережают зону прямого вылета.

    В минувшем туре «Арсенал» Тула провалился. А как еще можно назвать поражение от столь же проблемного «Урала» (2:0)?!

    Все прогнозы на РПЛ

    Основная проблема туляков — жутко слабые оборонительные редуты. Пропущено 19 мячей в 9 встречах, и наряду с «Ростовом» это худший показатель в лиге.

    «Химки»

    Химкинцы с каждым туром все углубляются в группу аутсайдеров РПЛ. Игорь Черевченко пока никак не может наладить игру команды.

    В минувшем туре «Химки» добыли трудовой балл. Домашняя ничья с «Локомотивом» (0:0) может считаться положительным результатом.

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  • 29/09/2021

    • На текущий момент «Химки» занимает 14 место с 7 очками в активе. При этом отставание от зоны прямого вылета в ФНЛ составляет всего один пункт.

    Команда забивает с огромнейшей натугой. В 9 встречах химкинцы сумели отличиться лишь 8 голами.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Арсенал» Тула за 2.55, на ничью за 3.25, а на «Химки» — за 2.70.

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    Тулякам отступать уже некуда, и нужно исключительно обыгрывать конкурента в родных стенах.

    «Химки» постараются добыть очки в этом матче, однако команда не побеждает уже на протяжении двух месяцев.

    Химкинцы давно не выигрывали, а туляки обладают довольно неплохой атакой. Наши прогноз и ставка — Победа «Арсенала» Тула с коэффициентом 2.55.

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    «Арсенал» Тула — «Химки»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 02.10.2021. Прогнозы на футбол. «Канониры» оставят с носом «Химки»?
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