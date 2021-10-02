«Арсенал» Тула
«Арсенал» Тула борется за выживание в РПЛ. Пока не оправдывает себя даже приход на тренерский мостик многоопытного Миодрага Божовича.
На текущий момент «канониры» все еще находятся на 13 месте в турнирной таблице. Причем туляки лишь на 2 очка опережают зону прямого вылета.
В минувшем туре «Арсенал» Тула провалился. А как еще можно назвать поражение от столь же проблемного «Урала» (2:0)?!
Основная проблема туляков — жутко слабые оборонительные редуты. Пропущено 19 мячей в 9 встречах, и наряду с «Ростовом» это худший показатель в лиге.
«Химки»
Химкинцы с каждым туром все углубляются в группу аутсайдеров РПЛ. Игорь Черевченко пока никак не может наладить игру команды.
В минувшем туре «Химки» добыли трудовой балл. Домашняя ничья с «Локомотивом» (0:0) может считаться положительным результатом.
На текущий момент «Химки» занимает 14 место с 7 очками в активе. При этом отставание от зоны прямого вылета в ФНЛ составляет всего один пункт.
Команда забивает с огромнейшей натугой. В 9 встречах химкинцы сумели отличиться лишь 8 голами.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Арсенал» Тула за 2.55, на ничью за 3.25, а на «Химки» — за 2.70.
Тулякам отступать уже некуда, и нужно исключительно обыгрывать конкурента в родных стенах.
«Химки» постараются добыть очки в этом матче, однако
Химкинцы давно не выигрывали, а туляки обладают довольно неплохой атакой. Наши прогноз и ставка — Победа «Арсенала» Тула с коэффициентом 2.55.