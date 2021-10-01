«Кельн» сыграет на своем поле с «Гройтер Фюрт» в рамках 7-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 1 октября, начало — в 21:30 мск. «Кельн» — «Гройтер Фюрт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кельн»

«Кельн» в этом сезоне постарается избежать борьбы за выживание. По крайней мере, старт чемпионата Германии команде удался.

На текущий момент в активе у «Кельна» 9 очков. Команда занимает 7 место, имея положительную разницу забитых и пропущенных мячей — 10:8.

В минувшем туре «Кельн» на выезде сыграл вничью с «Айнтрахтом» (1:1). Причем команда сыграла с этим счетом уже третий матч к ряду.

Все прогнозы на Бундеслигу

Против «Гройтер Фюрт» команда играет весьма удачно. В пяти последних поединках «Кельн» добыл три победы при двух ничьих.

«Гройтер Фюрт»

Новичок Бундеслиги наверняка будет до последнего бороться за сохранение места среди сильнейших. Правда, пока с этим не складывается.

На текущий момент «Гройтер Фюрт» занимает последнее 18 место с 1 очком в активе. Причем забила команда лишь 4 мяча, пропустив в свои ворота 16.

В минувшем туре «Гройтер Фюрт» уступил. Дома команда уступила «Баварии» со счетом 1:3, хотя с чемпионом играла достойно.

Старт сезона команда откровенно провалила. Между тем, списывать «Гройтер Фюрт» со счетов рано: ситуацию еще можно изменить.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Кельн» за 1.55, на ничью за 4.72, а на «Гройтер Фюрт» — за 5.85.

Хозяева неплохо начали чемпионат, и наверняка постараются взять три очка во встрече с аутсайдером .

«Гройтер Фюрт» по игре смотрится хуже всех в лиге, вот и в этом матче вряд ли разживется очками.

Хозяева наверняка сыграют первым номером, и должны быстро добиться своего. Наши прогноз и ставка — Победа «Кельна» в 1 тайме с коэффициентом 2.00.