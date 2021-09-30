В четверг, 30 сентября, во втором туре группового этапа Лиги конференций греческий ПАОК в Салониках на своем стадионе «Тумба» сыграет против словацкого «Слована» из Братиславы. Поединок стартует в 22:00 по мск. ПАОК — «Слован» Братислава: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ПАОК

ПАОК в прошлом сезоне финишировал на втором месте в чемпионате Греции, а также выиграл национальный Кубок и благодаря этому стартовал с третьей стадии отбора в ЛК.

На первой стадии квалификации еврокубка клуб из Салоник имел трудности с ирландским «Богемиансом», проиграв 1:2 на выезде, но выиграв в родных стенах 2:0.

Перед самым групповым этапом «черно-белые» не без пробоем справились с хорватской «Риекой», с который дома сыграли вничью 1:1, а в гостях добились победы со счетом 2:0.

Все прогнозы на Лигу конференций

В первом туре групповой стадии греческий клуб обыграл в гостях сенсационных гибралтарский «Линкольн» со счетом 2:0. К данной встрече ПАОК подходит с 4-матчевой победной серией, где три были в чемпионате Греции.

«Слован» Братислава

Свой еврокубковый путь «Слован» начал еще в Лиге чемпионов, где на первой стадии отбора смог пройти ирландский «Шемрок Роверс» (2:0 и 1:2), но следом уступил швейцарскому «Янг Бойз» (0:0 и 2:3).

Переместившись в Лигу Европы клуб из Братиславы сперва преодолел барьер в лице «Линкольн Ред Импс» из Гибралтара, победив в первой игре в гостях 3:1 и сыграв дома вничью 1:1.

На последней стадии квалификации второго по значимости турнира «небесно-голубые» уступили дорогу греческому «Олимпиакосу» (2:2 и 0:3) и отправились бороздить просторы Лиги конференций.

В данном соревновании «Слован» стартовал с домашнего фиаско от датского «Копенгагена» со счетом 1:3. Отметим, что у коллектива только одна победа за последние пять встреч.

Между собой эти команды играли на групповой стадии Лиги Европы-2019/20. И тогда они обменялись домашними викториями — 3:2 и 0:1.

Прогноз и ставка на ПАОК — «Слован» Братислава

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу ПАОКа предлагают — 1.32.

На викторию «Слована» дают — 9.60, ничья оценена — в 5.15.

«Слован» конечно уступает в классе ПАОКу, но он изрядно забивает любым соперника, правда, и пропускает почти всегда. Прогнозируем, что и на этот раз будет обмен забитыми мячами.