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    Сможет ли ЛАСК обыграть «Маккаби»?

    ЛАСК — «Маккаби» Тель-Авив. Прогноз (к. 2.21) и ставки на Лигу конференций 30 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на ЛАСК — «Маккаби» Тель-Авив
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    ЛАСК смог не пропустить только в одном из восьми предыдущих матчей на своем поле
    Австрийский ЛАСК встретится на своем поле с «Маккаби» (Тель-Авив) во втором туре группового этапа Лиги конференций. Матч пройдет 30 сентября, начало — в 19:45 мск. ЛАСК — «Маккаби» Тель-Авив: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    ЛАСК

    ЛАСК в первом туре одержал гостевую победу над финским ХИК. Австрийцы выиграли в Хельсинки со счетом 2:0, забив по голу в каждом тайме.

    В групповой этап ЛАСК попал через квалификацию. Сначала команда Андреаса Виланда прошла сербскую «Войводину», а потом обыграла шотландский «Сент-Джонстон».

    В чемпионате Австрии ЛАСК стартовал не очень удачно. После девять туров команда занимает шестое место, набрав лишь 10 очков. За это время ЛАСК одержал только две победы.

    ЛАСК смог не пропустить только в одном из восьми предыдущих матчей на своем поле.

    «Маккаби»

    «Маккаби» тем временем тоже пришлось пробиваться в групповой через квалификацию. Клуб из Тель-Авива сначала обыграл словацкий «Спартак», а потом справился с казахстанским «Шахтером».

    В групповом этапе «Маккаби» стартовал с разгромной победы над армянским «Алашкертом», забив сопернику четыре мяча.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В чемпионате Израиля после четырех туров «Маккаби» после четырех туров находится на десятой строчке. Сыграно пока не так много, поэтому с глобальными выводами лучше не спешить.

    Прогноз и ставка

    На ЛАСК в этом матче можно поставить за 2.08, ничью букмекеры предлагают за 3.54, а победу «Маккаби» — за 3.38.

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    «Маккаби» в последнее время очень солидно выступает в еврокубках. Так что вряд ли у хозяев будет недооценка соперника. Но в любом случае, ЛАСК ждет сложный матч.

    Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.21.

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    ЛАСК — «Маккаби» Тель-Авив: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 30.09.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли ЛАСК обыграть «Маккаби»?
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