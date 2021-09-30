ЦСКА
ЦСКА героически прорвался в групповой этап Лиги конференций через квалификацию. В решающем раунде отбора болгарский клуб обыграл чешскую «Викторию».
Но в основном турнире «армейцы» из Софии стартовали с поражения. Две недели назад ЦСКА проиграл «Роме» со счетом 1:5. В принципе, ничего удивительного, разве что пропустили многовато. Но это точно не тот матч, по которому надо судить о силе ЦСКА.
В чемпионате Болгарии ЦСКА находится на четвертом месте, но, в отличие от конкурентов, «армейцы» сыграли на три матча меньше.
ЦСКА забил девять мячей в трех предыдущих матчах.
«Буде-Глимт»
«Буде-Глимт» тоже пришлось участвовать в квалификации. И это было довольно нервно. Норвежскому чемпиону пришлось приложить немало усилий, чтобы пройти «Приштину» и «Жальгирис».
Но в групповом этапе «Буде-Глимт» начал с бодрой победы над луганской «Зарей». В первые 15 минут второго тайма норвежцы забили гостям из Украины три мяча. После этого «Заря» уже не смогла прийти в себя.
Беспроигрышная серия «Буде-Глимт» составляет уже 11 матчей, а победная — четыре, в которых команда забила девять мячей.
Все прогнозы на Лигу конференций
«Буде-Глимт» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Норвегии после 20-ти туров.
Прогноз и ставка
На ЦСКА в этом матче можно поставить за 2.54, ничью букмекеры предлагают за 3.48, а победу «Буде-Глимт» — за 2.65.
Матч, в котором шансы на победу действительно 50 на 50. Норвежцы классно играют дома, но в гостях у них нередко бывают проблемы. ЦСКА, в свою очередь, чересчур непредсказуем, поэтому от ставки на исход лучше воздержаться.
Ставка — тотал больше 2,5 за 1.91.