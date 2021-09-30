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    Смогут ли ЦСКА и «Буде-Глимт» пробить «верх»?

    ЦСКА София — «Буде-Глимт». Прогноз (к. 1.91) и ставки на Лигу конференций 30 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА София — «Буде-Глимт»
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    «Буде-Глимт»
    Софийский ЦСКА сыграет на своем поле против норвежского «Буде-Глимта» в рамках второго тура группового этапа Лиги конференций. Матч пройдет 30 сентября, начало — в 19:45 мск. ЦСКА София — «Буде-Глимт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    ЦСКА

    ЦСКА героически прорвался в групповой этап Лиги конференций через квалификацию. В решающем раунде отбора болгарский клуб обыграл чешскую «Викторию».

    Но в основном турнире «армейцы» из Софии стартовали с поражения. Две недели назад ЦСКА проиграл «Роме» со счетом 1:5. В принципе, ничего удивительного, разве что пропустили многовато. Но это точно не тот матч, по которому надо судить о силе ЦСКА.

    В чемпионате Болгарии ЦСКА находится на четвертом месте, но, в отличие от конкурентов, «армейцы» сыграли на три матча меньше.

    ЦСКА забил девять мячей в трех предыдущих матчах.

    «Буде-Глимт»

    «Буде-Глимт» тоже пришлось участвовать в квалификации. И это было довольно нервно. Норвежскому чемпиону пришлось приложить немало усилий, чтобы пройти «Приштину» и «Жальгирис».

    Но в групповом этапе «Буде-Глимт» начал с бодрой победы над луганской «Зарей». В первые 15 минут второго тайма норвежцы забили гостям из Украины три мяча. После этого «Заря» уже не смогла прийти в себя.

    Беспроигрышная серия «Буде-Глимт» составляет уже 11 матчей, а победная — четыре, в которых команда забила девять мячей.

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    «Буде-Глимт» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Норвегии после 20-ти туров.

    Прогноз и ставка

    На ЦСКА в этом матче можно поставить за 2.54, ничью букмекеры предлагают за 3.48, а победу «Буде-Глимт» — за 2.65.

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    Матч, в котором шансы на победу действительно 50 на 50. Норвежцы классно играют дома, но в гостях у них нередко бывают проблемы. ЦСКА, в свою очередь, чересчур непредсказуем, поэтому от ставки на исход лучше воздержаться.

    Ставка — тотал больше 2,5 за 1.91.

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    ЦСКА София — «Буде-Глимт»: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 30.09.2021. Прогнозы на футбол. Смогут ли ЦСКА и «Буде-Глимт» пробить «верх»?
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