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    «МЮ» снова проиграет «Вильярреалу»?

    «Манчестер Юнайтед» — «Вильярреал». Прогноз (к. 2.32) и ставки на Лигу чемпионов 29 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Юнайтед» — «Вильярреал»
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    «МЮ» трижды проиграл в четырех предыдущих матчах
    «Манчестер Юнайтед» сыграет на своем против «Вильярреала» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 29 сентября, начало — в 22:00 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа F 29 Сентября 2021 года
    Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
    •  Манчестер Юнайтед 22:00 Вильярреал Вильярреал
  • Вильярреал
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.51
  • X
  • 4.60
  • 2
  • 6.20
  • Ставка!
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    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» очень бодро стартовал, но дальше что-то пошло не так. И сейчас уже есть ощущение, что текущий сезон «красных дьяволов» будет очень сильно похож на предыдущий.

    Эйфория после возвращения Криштиану Роналду прошла, наступили обычные рабочие будни, и пока что они с трудом даются команде Оле-Гуннара Сульшера. «МЮ» проиграл три из четырех последних матчей. Хотя безвыигрышная серия могла легко составлять все четыре матча, реализуй игрок «Вест Хэма» пенальти на последних минутах.

    В групповом этапе ЛЧ «МЮ» начал с гостевого поражения от «Янг Бойз» (1:2). Здесь команду очень подкосило удаление, а к решающему голу привела эпичная ошибка Джесси Лингарда.

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    Кроме того, «МЮ» вылетел из Кубка английской лиги, уступив дома «Вест Хэму», а также проиграл «Астон Вилле» в недавнем туре АПЛ — тоже, кстати, со счетом 0:1.

    «Вильярреал»

    Тем временем «Вильярреал» еще ни разу не проигрывал с тех пор, как уступил «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА в серии пенальти.

    Правда, и побеждала команда Унаи Эмери лишь однажды. На прошлой неделе «Субмарина» разгромила на своем поле «Эльче» (4:1).

    Все остальные матчи завершились вничью. В том числе недавняя встреча мадридским «Реалом». В игре на «Сантьяго Бернабеу» так и остались нули.

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    • Поразительно, что это уже четвертый случай с середины августа, когда «Вильярреал» сыграл вничью 0:0.

    В первом туре Лиги чемпионов «Вильярреал» сыграл вничью с итальянской «Аталантой» (0:0).

    Коэффициенты

    Победу «Манчестер Юнайтед» букмекеры предлагают за 1.55, на ничью можно поставить за 4.70, а на победу «Вильярреала» — за 6.95.

    Прогноз и ставка

    Казалось бы, один из самых непримечательных матчей предстоящего тура в ЛЧ, но это не так. В конце мая «Вильярреал» обыграл «МЮ» в финале Лиги Европы. Испанцы вырвали победу в серии пенальти.

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    И в реванше «МЮ» есть сомнения. Дело не только в том, что хозяева в последнее время забарахлили. Нужно также учитывать, как «Вильярреал» играл против «Челси» и «Вильярреал» — продавить эту команду очень сложно.

    Ставка — обе команды забьют за 1.77.

    Также можно рассмотреть ставку на гол «Вильярреала» во втором тайме за 2.32.

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    «Манчестер Юнайтед» — «Вильярреал»: прогноз, ставка (1.77), статистика, коэффициенты матча 29.09.2021. Прогнозы на футбол. «МЮ» снова проиграет «Вильярреалу»?
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