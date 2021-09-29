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    «Аталанта» должна побеждать

    «Аталанта» — «Янг Бойз». Прогноз (к. 2.01) и ставка на матч Лиги чемпионов 29 сентября 2021 года

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    Дуван Сапата
    «Аталанта» будет принимать «Янг Бойз» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 29 сентября на «Атлети Адзурри д'Италия». Начало — в 19:45 мск. «Аталанта» — «Янг Бойз»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа F 29 Сентября 2021 года
    Аталанта
  • Бергамо
    •  Аталанта 19:45 Янг Бойз Янг Бойз
  • Лига чемпионов. Группа F
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.53
  • X
  • 4.60
  • 2
  • 5.90
  • Ставка!
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    «Аталанта»

    На групповом этапе Лиги чемпионов «Аталанта» стартовала с выездной ничьей против «Вильярреала» — 2:2.

    После этого команда провела три матча в рамках Серии А, одержав две победы при одной ничьей. «Аталанта» обыграла «Салернитану» (1:0) и «Сассуоло» (2:1), а вничью сыграла с «Интером» (2:2).

    В чемпионате Италии бергамаски пока идут лишь седьмыми, набрав в шести турах 11 очков.

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    В прошлом сезоне «Аталанта» была самой результативной командой Серии А (90 голов), но в этом коллектив Джан Пьеро Гасперини пока не демонстрирует той же голевой феерии — команда еще ни разу не забивала больше двух голов за матч, в трех матчах из семи забив меньше двух.

    «Янг Бойз»

    «Янг Бойз» неожиданно возглавил свою группу в Лиге чемпионов после того, как обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1. Швейцарский клуб забил оба мяча, играя в большинстве.

    Для «Янг Бойз» Лига чемпионов началась еще с квалификации. Швейцарский клуб поочередно прошел братиславский «Слован», «ЧФР» и «Ференцварош», не проиграв ни разу.

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    • В чемпионате Швейцарии «Янг Бойз» победил в трех последних турах, причем дважды — разгромно: 4:0 против «Цюриха», 6:1 с «Лозанной» и 2:1 с «Санкт-Галленом».

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    В турнирной таблице чемпионата Швейцарии «Янг Бойз» занимает второе, отставая от «Базеля» на 4 очка и имея матч в запасе.

    Коэффициенты

    На победу «Аталанты» букмекерам в этом матче дается коэффициент 1,54, на ничью — 4,84, а на победу «Янг Бойз» — 6,20.

    Прогноз и ставка

    «Аталанта» должна оправдывать статус фаворита матча и побеждать на своем поле, если хочет претендовать на плей-офф.

    Прогноз и ставка на матч — победа «Аталанты» и тотал меньше 4,5 голов с коэффициентом 2,01.

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    «Аталанта» — «Янг Бойз»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 29.09.2021. Прогнозы на футбол. «Аталанта» должна побеждать
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