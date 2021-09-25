«Шахтер» Д сыграет на своем поле с «Вересом» в рамках 9-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 25 сентября, начало — в 17:00 мск. «Шахтер» Д — «Верес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шахтер» Д

После победы над «Динамо» в Суперкубке Украины дончане заметно воспряли духом. Уже и позор в Лиге чемпионов начинает забываться.

Впрочем, от решения всех проблем Роберто Де Дзерби еще далек, как «Шахтер» Д к победе в гонке по числу чемпионских титулов с тем же «Динамо». Да, состав у дончан сильный, но пока не показывает монолитного футбола.

«Шахтер» Д занимает 2 место в УПЛ, отставая от киевлян на 3 очка. Герой Суперкубка Лассина Траоре эффективен и в чемпионате — 5 голов в 6 матчах.

Все прогнозы на футбол

В этом поединке Де Дзерби едва ли пойдет на ротацию состава. Все-таки терять очки в нынешней турнирной ситуации «горнякам» нельзя.

«Верес»

Эта команда уже успела отличиться в нынешнем чемпионате, обыграв на выезде «Десну» (0:4). Правда, подопечные Юрия Вирта выше экватора таблицы пока не посматривают.

В УПЛ «Верес» находится на 8 месте, имея в своем активе 11 очков. Правда, атакующие показатели у команды Вирта скромные — 8 голов в 8 матчах.

Наверняка в этом поединке ровенчане сыграют вторым номером. Главной задачей будет сдержать атаки «горняков».

Ко всему прочему, «Верес» прошел в 1/8 финала Кубка Украины. На выезде в численном меньшинстве минимально была обыграна «Оболонь».

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Шахтер» Д за 1.18, на ничью за 6.70, а на «Верес» — за 17.50.

Дончане не должны допустить недооценки столь колючего оппонента .

Ровенчане всегда дают бой лидерам, и явно настроены сделать это в этом поединке.

«Горняки» окрылены победой в Суперкубке, а значит — будут активно атаковать с первых минут. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 2.37.