«Шахтер» Д
После победы над «Динамо» в Суперкубке Украины дончане заметно воспряли духом. Уже и позор в Лиге чемпионов начинает забываться.
Впрочем, от решения всех проблем Роберто Де Дзерби еще далек, как «Шахтер» Д к победе в гонке по числу чемпионских титулов с тем же «Динамо». Да, состав у дончан сильный, но пока не показывает монолитного футбола.
«Шахтер» Д занимает 2 место в УПЛ, отставая от киевлян на 3 очка. Герой Суперкубка Лассина Траоре эффективен и в чемпионате — 5 голов в 6 матчах.
В этом поединке Де Дзерби едва ли пойдет на ротацию состава. Все-таки терять очки в нынешней турнирной ситуации «горнякам» нельзя.
«Верес»
Эта команда уже успела отличиться в нынешнем чемпионате, обыграв на выезде «Десну» (0:4). Правда, подопечные Юрия Вирта выше экватора таблицы пока не посматривают.
В УПЛ «Верес» находится на 8 месте, имея в своем активе 11 очков. Правда, атакующие показатели у команды Вирта скромные — 8 голов в 8 матчах.
Наверняка в этом поединке ровенчане сыграют вторым номером. Главной задачей будет сдержать атаки «горняков».
Ко всему прочему, «Верес» прошел в 1/8 финала Кубка Украины. На выезде в численном меньшинстве минимально была обыграна «Оболонь».
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Шахтер» Д за 1.18, на ничью за 6.70, а на «Верес» — за 17.50.
Ровенчане всегда дают бой лидерам, и явно настроены сделать это в этом поединке.
«Горняки» окрылены победой в Суперкубке, а значит — будут активно атаковать с первых минут. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 2.37.