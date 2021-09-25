«Химки»
«Химки» после восьми сыгранных матчей находятся в турнирной таблице РПЛ на 15-й строчке.
Вопреки ожиданиям, подмосковный клуб слабо стартовал в новом сезоне. На данный момент безвыигрышная серия составляет уже шесть матчей.
В прошлом туре «Химки» проиграли на выезде «Уфе» со счетом 2:3, а перед этим уступили «Спартаку».
Ко всем прочим неудачам среди недели добавилась еще одна. Команда Игоря Черевченко уступила в Кубке России «Саранску», пусть и в серии пенальти.
«Химки» забивал хотя бы один гол в каждом из пяти предыдущих матчей.
«Локомотив»
«Локомотив» тем временем занимает в таблице третье место. От «Зенита» «железнодорожники» отстают на четыре очка, а от «Динамо» по дополнительным показателям.
В текущем чемпионате команда Марко Николича до сих пор не потерпела ни одного поражения. Часть очков были потеряны в матчах, которые завершились вничью.
Например, в начале недели «Локомотив» не смог выиграть в Екатеринбурге у «Урала» — 0:0.
При этом
С «Марселем» в первом туре группового этапа Лиги Европы «Локомотив» тоже сыграл вничью.
Прогноз и ставка
На «Химки» в этом матче можно поставить за 3.55, ничью букмекеры предлагают за 3.62, а победу «Локомотива» — за 2.14.
«Химки» сейчас не похожи на команду, которая способна отобрать очки у «железнодорожников».
Игра, скорее всего, получится не самой результативной — вряд ли будет забито больше двух мячей. И скорее всего, голы полетят в ворота подмосковного клуба.
Ставка — победа «Локомотива» за 2.14.