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    Сможет ли «Локомотив» обыграть «Химки»?

    «Химки» — «Локомотив». Прогноз (к. 2.14) и ставки на чемпионат России 25 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Химки» — «Локомотив»
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    Три из четырех гостевых матчей «Локо» в РПЛ завершились вничью
    «Локомотив» сыграет на выезде с «Химками» в рамках девятого тура чемпионата России. Матч пройдет 25 сентября в Химках, начало — в 14:00 мск. «Химки» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 25 Сентября 2021 года
    Химки
  • Московская область
    •  Химки 14:00 Локомотив Локомотив
  • Москва
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.50
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 2.10
  • Ставка!
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    «Химки»

    «Химки» после восьми сыгранных матчей находятся в турнирной таблице РПЛ на 15-й строчке.

    Вопреки ожиданиям, подмосковный клуб слабо стартовал в новом сезоне. На данный момент безвыигрышная серия составляет уже шесть матчей.

    В прошлом туре «Химки» проиграли на выезде «Уфе» со счетом 2:3, а перед этим уступили «Спартаку».

    Ко всем прочим неудачам среди недели добавилась еще одна. Команда Игоря Черевченко уступила в Кубке России «Саранску», пусть и в серии пенальти.

    «Химки» забивал хотя бы один гол в каждом из пяти предыдущих матчей.

    «Локомотив»

    «Локомотив» тем временем занимает в таблице третье место. От «Зенита» «железнодорожники» отстают на четыре очка, а от «Динамо» по дополнительным показателям.

    В текущем чемпионате команда Марко Николича до сих пор не потерпела ни одного поражения. Часть очков были потеряны в матчах, которые завершились вничью.

    Например, в начале недели «Локомотив» не смог выиграть в Екатеринбурге у «Урала» — 0:0.

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    При этом вничью завершились три из четырех предыдущих матчей «Локо» на выезде в РПЛ.

    С «Марселем» в первом туре группового этапа Лиги Европы «Локомотив» тоже сыграл вничью.

    Прогноз и ставка

    На «Химки» в этом матче можно поставить за 3.55, ничью букмекеры предлагают за 3.62, а победу «Локомотива» — за 2.14.

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    «Химки» сейчас не похожи на команду, которая способна отобрать очки у «железнодорожников».

    Игра, скорее всего, получится не самой результативной — вряд ли будет забито больше двух мячей. И скорее всего, голы полетят в ворота подмосковного клуба.

    Ставка — победа «Локомотива» за 2.14.

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    «Химки» — «Локомотив»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 25.09.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Локомотив» обыграть «Химки»?
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