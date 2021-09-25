«Локомотив» сыграет на выезде с «Химками» в рамках девятого тура чемпионата России. Матч пройдет 25 сентября в Химках, начало — в 14:00 мск. «Химки» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Химки»

«Химки» после восьми сыгранных матчей находятся в турнирной таблице РПЛ на 15-й строчке.

Вопреки ожиданиям, подмосковный клуб слабо стартовал в новом сезоне. На данный момент безвыигрышная серия составляет уже шесть матчей.

В прошлом туре «Химки» проиграли на выезде «Уфе» со счетом 2:3, а перед этим уступили «Спартаку».

Ко всем прочим неудачам среди недели добавилась еще одна. Команда Игоря Черевченко уступила в Кубке России «Саранску», пусть и в серии пенальти.

«Химки» забивал хотя бы один гол в каждом из пяти предыдущих матчей.

«Локомотив»

«Локомотив» тем временем занимает в таблице третье место. От «Зенита» «железнодорожники» отстают на четыре очка, а от «Динамо» по дополнительным показателям.

В текущем чемпионате команда Марко Николича до сих пор не потерпела ни одного поражения. Часть очков были потеряны в матчах, которые завершились вничью.

Например, в начале недели «Локомотив» не смог выиграть в Екатеринбурге у «Урала» — 0:0.

Все прогнозы на РПЛ

При этом вничью завершились три из четырех предыдущих матчей «Локо» на выезде в РПЛ.

С «Марселем» в первом туре группового этапа Лиги Европы «Локомотив» тоже сыграл вничью.

Прогноз и ставка

На «Химки» в этом матче можно поставить за 3.55, ничью букмекеры предлагают за 3.62, а победу «Локомотива» — за 2.14.

«Химки» сейчас не похожи на команду, которая способна отобрать очки у «железнодорожников».

Игра, скорее всего, получится не самой результативной — вряд ли будет забито больше двух мячей. И скорее всего, голы полетят в ворота подмосковного клуба.

Ставка — победа «Локомотива» за 2.14.