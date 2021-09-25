«Алавес»
«Алавес» в прошлом сезоне с большим трудом отстоял свое место в элите испанского футбола, финишировав недалеко от опасной зоны, опередив ее только на четыре очка.
Текущее же первенство «славные» пока полностью проваливают, проиграв все пять проведенных встреч, и в компании с «Хетафе» замыкают турнирную таблицу Примеры.
В позапрошлой игре первенства коллектив из Витории уступил на выезде «Эспаньолу» со счетом 0:1.
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Отметим, что в данном чемпионате он забил только один гол и уже четыре матча подряд не забивает вовсе.
«Атлетико»
«Атлетико» набрал 14 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Матрасники», как и «Реал», ни разу не проиграли в этом сезоне. У них четыре победы и две ничьи.
В позапрошлом туре гости не смогли обыграть на своем поле «Атлетик» (0:0). Перед этим дружина Симеоне с аналогичным счетом сыграла вничью дома с «Порту» в Лиге чемпионов.
Перед этим 12 сентября мадридский коллектив благодаря голам Тома Лемара и Янника Карраско победил «Эспаньол» 2:1.
Победа над «Хетафе» в прошлом туре стала третьей гостевой по счету в сезоне. С тем же результатом команда обыграла на выезде «Сельту».
Прогноз и букмекеры
Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,55.
Успех хозяев поля оценивается в 7,00, тогда как ничья — в 3,75.
Наши прогноз и ставка — «Атлетико» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,00.