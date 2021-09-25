«Атлетико» сыграет в гостях у «Алавеса» в 6-м туре Примеры. Встреча состоится 25 сентября в Витории-Гастейс. Начало — в 15:00 мск. «Алавес» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Алавес»

«Алавес» в прошлом сезоне с большим трудом отстоял свое место в элите испанского футбола, финишировав недалеко от опасной зоны, опередив ее только на четыре очка.

Текущее же первенство «славные» пока полностью проваливают, проиграв все пять проведенных встреч, и в компании с «Хетафе» замыкают турнирную таблицу Примеры.

В позапрошлой игре первенства коллектив из Витории уступил на выезде «Эспаньолу» со счетом 0:1.

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Отметим, что в данном чемпионате он забил только один гол и уже четыре матча подряд не забивает вовсе.

«Атлетико»

«Атлетико» набрал 14 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Матрасники», как и «Реал», ни разу не проиграли в этом сезоне. У них четыре победы и две ничьи.

В позапрошлом туре гости не смогли обыграть на своем поле «Атлетик» (0:0). Перед этим дружина Симеоне с аналогичным счетом сыграла вничью дома с «Порту» в Лиге чемпионов.

Перед этим 12 сентября мадридский коллектив благодаря голам Тома Лемара и Янника Карраско победил «Эспаньол» 2:1.

Победа над «Хетафе» в прошлом туре стала третьей гостевой по счету в сезоне. С тем же результатом команда обыграла на выезде «Сельту».

Прогноз и букмекеры

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,55.

Успех хозяев поля оценивается в 7,00, тогда как ничья — в 3,75.

Наши прогноз и ставка — «Атлетико» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,00.