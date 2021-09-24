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    «Львы» одолеют островитян без пробоин

    «Спортинг» — «Маритиму». Прогноз, ставка (к. 1.96) на футбол, Чемпионат Португалии, 24 сентября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия Прогнозы на Спортинг Лиссабон
    Прогноз и ставки на «Спортинг» — «Маритиму»
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    Жуан Пальинья
    В Лиссабоне на стадионе «Жозе Альваладе» в 7-м туре чемпионата Португалии по футболу «Спортинг» сыграет против «Маритиму». Игра состоится 24 сентября и начнется в 21:00 по мск. «Спортинг» — «Маритиму»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 24 Сентября 2021 года
    Спортинг
  • Лиссабон
    •  Спортинг 21:00 Маритиму Маритиму
  • Фуншал
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.30
  • X
  • 5.30
  • 2
  • 11.50
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    «Спортинг»

    «Спортинг» в прошлом сезоне после многолетнего перерыва стал чемпионом Португалии, опередив своего ближайшего преследователя в лице «Порту» на пять баллов.

    Текущий же сезон «львы» начали с завоевания Суперкубка страны, обыграв за трофей «Брагу» 2:1. После этого они добыли три подряд виктории в рамках чемпионата Португалии.

    Однако затем лиссабонцы выдали 3-матчевую безвыигрышную серию, в которой дважды вничью сыграли в чемпионате страны и потерпели домашнее фиаско от «Аякса» 1:5 в Лиге чемпионов.

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    После этой неудачи «Спортинг» обыграл в Примейре на выезде «Эшторил» со счетом 1:0. Отметим, что он выиграл десять из 13 последних официальных матчей при двух мировых и одном поражении.

    «Маритиму»

    «Маритиму» в минувшем сезоне вел борьбу за сохранение своей прописки в элите, с которой справился с большим трудом. Коллектив опередил опасную зону лишь на балл.

    В текущем розыгрыше Примейры клуб из Фуншала пока идет в середине турнирной таблицы. В шести поединках он раз победил, трижды сыграл вничью и потерпел две неудачи.

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    • Единственную викторию островитяне добыли еще во втором туре, после чего раз уступили и трижды сыграли вничью. В минувшем игровом дне они поделили очки с «Фамаликаном» 0:0 в гостях.

    Еще с учетом прошлого сезона у «Маритиму» всего лишь одна победа за десять последних матчей. Также в этот период он пять раз сыграл вничью и четыре встречи проиграл.

    В прошлом чемпионате «Спортинг» дважды обыграл «Маритиму» — 5:1 и 2:0, а в к
    Кубке победили островитяне — 2:0.

    Прогноз и ставка на «Спортинг» — «Маритиму»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Спортинга» предлагают — 1.32.

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    На викторию «Маритиму» дают — 10.50, ничья оценена — в 5.25.

    Островитянам нечасто удается забить «Спортингу» в Лиссабоне. Поэтому в данном поединке рекомендуем ставить на «сухую» викторию хозяев.

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    «Спортинг» — «Маритиму»: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 24.09.2021. Прогнозы на футбол. «Львы» одолеют островитян без пробоин
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