В Лиссабоне на стадионе «Жозе Альваладе» в 7-м туре чемпионата Португалии по футболу «Спортинг» сыграет против «Маритиму». Игра состоится 24 сентября и начнется в 21:00 по мск. «Спортинг» — «Маритиму»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спортинг»

«Спортинг» в прошлом сезоне после многолетнего перерыва стал чемпионом Португалии, опередив своего ближайшего преследователя в лице «Порту» на пять баллов.

Текущий же сезон «львы» начали с завоевания Суперкубка страны, обыграв за трофей «Брагу» 2:1. После этого они добыли три подряд виктории в рамках чемпионата Португалии.

Однако затем лиссабонцы выдали 3-матчевую безвыигрышную серию, в которой дважды вничью сыграли в чемпионате страны и потерпели домашнее фиаско от «Аякса» 1:5 в Лиге чемпионов.

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После этой неудачи «Спортинг» обыграл в Примейре на выезде «Эшторил» со счетом 1:0. Отметим, что он выиграл десять из 13 последних официальных матчей при двух мировых и одном поражении.

«Маритиму»

«Маритиму» в минувшем сезоне вел борьбу за сохранение своей прописки в элите, с которой справился с большим трудом. Коллектив опередил опасную зону лишь на балл.

В текущем розыгрыше Примейры клуб из Фуншала пока идет в середине турнирной таблицы. В шести поединках он раз победил, трижды сыграл вничью и потерпел две неудачи.

Единственную викторию островитяне добыли еще во втором туре, после чего раз уступили и трижды сыграли вничью. В минувшем игровом дне они поделили очки с «Фамаликаном» 0:0 в гостях.

Еще с учетом прошлого сезона у «Маритиму» всего лишь одна победа за десять последних матчей. Также в этот период он пять раз сыграл вничью и четыре встречи проиграл.

В прошлом чемпионате «Спортинг» дважды обыграл «Маритиму» — 5:1 и 2:0, а в к

Кубке победили островитяне — 2:0.

Прогноз и ставка на «Спортинг» — «Маритиму»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Спортинга» предлагают — 1.32.

На викторию «Маритиму» дают — 10.50, ничья оценена — в 5.25.

Островитянам нечасто удается забить «Спортингу» в Лиссабоне. Поэтому в данном поединке рекомендуем ставить на «сухую» викторию хозяев.